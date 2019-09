CHE FINE HA FATTO BLANCA OCHOA? L'EX STELLA DELLO SCI SPAGNOLO SCOMPARSA SUI MONTI INTORNO A MADRID DOVE AMAVA FARE ESCURSIONISMO: LA POLIZIA IPOTIZZA UNA SCOMPARSA "VOLONTARIA". DOPO 10 GIORNI E’ STATA RITROVATA L’AUTO – LA 56ENNE, CHE NON SI È MAI RIPRESA DAL DIVORZIO DAL SECONDO MARITO, SOFFRE DI UN DISTURBO BIPOLARE, CHE DA TEMPO RENDE IMPREVEDIBILE LA SUA CONDOTTA, CON MOMENTI DI DEPRESSIONE…

Alessandro Oppes per la Repubblica

L' auto, una Mercedes classe A, ritrovata domenica scorsa nel parcheggio di un parco, Las Dehesas de Cercedilla, a nord-ovest di Madrid. E la testimonianza della cassiera di un supermercato di Pozuelo de Alarcón, alla periferia della capitale, che assicura di averla vista fare la spesa il 24 agosto scorso. Poi nient' altro.

Da dieci giorni non si hanno notizie di Blanca Fernández Ochoa, svanita nel nulla sui monti della Sierra di Madrid dove amava fare escursionismo, sola, lontano da tutti. La polizia ipotizza una scomparsa "volontaria". Come ce ne sono tante, migliaia ogni anno in Spagna. Della maggior parte non si ha notizia. Ma in questo caso l' intero Paese è in ansia per la sorte di un' ex atleta tra le più amate, della prima sciatrice spagnola a vincere una medaglia olimpica: il bronzo nello slalom speciale ad Albertville nel 1992, a vent' anni esatti dal clamoroso trionfo del fratello Francisco, "Paquito", nello speciale di Sapporo '72 davanti all' asso pigliatutto dell' epoca, Gustav Thoeni.

Alle operazioni di ricerca di "Blancanieves" - così la chiamavano i cinque fratelli, sin dai tempi dei suoi successi sportivi - partecipano almeno 400 persone: trecento sono agenti di polizia e Guardia civile, vigili del fuoco e guardie forestali, e un centinaio i volontari che ci tengono a dare una mano. Altri vorrebbero unirsi alle squadre di soccorso, spinti dall' emozione e dall' affetto per la figura di Blanca, ma le autorità spiegano che sarebbero solo d' ostacolo.

Si tratta di utilizzare al meglio i mezzi - ai tre elicotteri finora utilizzati si pensa di sommare l' impiego di droni capaci di perlustrare anche di notte le zone meno accessibili - in un' operazione che si prospetta particolarmente complessa e che potrebbe richiedere parecchio tempo. Un po' per il ritardo con cui i familiari si sono decisi, solo il 29 agosto, a presentare la denuncia e a diffondere la notizia, consapevoli dell' enorme ripercussione che avrebbe avuto.

Ma soprattutto perché la zona da passare al setaccio è enorme e molto impervia. Sono le vette della Sierra de Guadarrama, non lontano da Navacerrada (la montagna dei madrileni, quella delle scappate dei fine settimana invernali) dove Blanca è cresciuta e ha coltivato la passione per lo sci - come tutti i fratelli - grazie al padre che gestiva una scuola per sciatori.

Quella passione era ormai un ricordo sbiadito per Blanca , oggi 56enne, che non si è mai ripresa dal divorzio tormentato dal secondo marito, nonostante siano trascorsi dodici anni. Una vita segnata anche da un disturbo bipolare, che da tempo rendeva imprevedibile la sua condotta, con preoccupanti momenti di depressione. Difficile, così, capire che cosa sia potuto accadere. Si intuisce che Blanca sia uscita per una delle sue abituali escursioni programmate (ha portato con sé viveri, uno zaino, abbigliamento adeguato per un' altitudine intorno ai 2000 metri). Ha lasciato però il cellulare a casa, ad Aravaca, periferia di Madrid, dove viveva con la sorella dopo aver venduto il suo appartamento a Las Rozas, un centro poco distante.

La famiglia pensa che possa aver perso l' orientamento, non sarebbe la prima volta. Alla figlia Olivia, poco prima della scomparsa, aveva detto al telefono che sarebbe andata quattro giorni in montagna. Ma ormai è trascorso troppo tempo per non temere che le sia potuto accadere qualcosa di grave.