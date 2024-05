CHE FINE HA FATTO CAMILA GIORGI? LA TENNISTA, CHE A 32 ANNI HA IMPROVVISAMENTE DECISO DI RITIRARSI, È INTROVABILE - PRIMA DI COMUNICARE LA VOLONTÀ DI SMETTERE ALLA WTA, IL CIRCUITO PROFESSIONISTICO FEMMINILE, SI È CANCELLATA DAL PROTOCOLLO ANTIDOPING, HA STACCATO I TELEFONI E SI E’ TRASFERITA ALL’ESTERO – QUANTO HA INFLUITO IL RECENTE RINVIO A GIUDIZIO DA PARTE DELLA PROCURA DI VICENZA PER LA QUESTIONE DELLE FALSE CERTIFICAZIONI COVID?

Gaia Piccardi per corriere.it - Estratti

camila giorgi

Ultimo domicilio conosciuto, una storia su Instagram di 20 ore fa in abitino di pizzo scollato con roselline applicate, costellata di commenti maschili (garbati, spinti, pecorecci: il solito climax scatenato dalla sua indubbia bellezza) e cuori virtuali.

Al di fuori dell’indirizzo dei social si sono perse le tracce di Camila Giorgi, 32 anni, marchigiana di Macerata di padre argentino (Sergio, che la allena) e madre italiana (Claudia, stilista personale della figlia), piedi da quattrocentista (anche Steffi Graf li aveva: è un complimento) e talento tennistico espresso sempre on/off per limiti caratteriali, ritiratasi improvvisamente senza alcun preavviso e senza seguire — specialità della casa — il corso logico delle cose.

Prima ancora di comunicare la volontà di smettere alla Wta, il circuito professionistico femminile, infatti, con un colpo di mano di cui non aveva informato nessuno Camila si è cancellata dal protocollo antidoping ed è stato chi ha avuto la curiosità di andare a scartabellare il file (pubblico) dell’ente responsabile dell’integrità del tennis (Itia si occupa di sostanze proibite e scommesse) a scoprire che Giorgi non è più una tennista in attività dal 7 maggio, data d’inizio degli Internazionali del Foro Italico, a cui non era iscritta.

camila giorgi 6

Attonita, la Wta l’ha cercata per un commento, trovando telefoni staccati (il suo, quello del padre, quelli dei fratelli Leandro e Amadeus), un messaggio vago e sibillino (Camila farà sapere qualcosa di sé non prima del Roland Garros, forse) e l’eco di un’indiscrezione che la vorrebbe trasferita precipitosamente all’estero per problemi in Italia.

Di certamente vero, agli atti, c’è il recente rinvio a giudizio da parte della Procura di Vicenza per la questione delle false certificazioni Covid («Le indagini sono su una dottoressa vicentina che per coprirsi le spalle ha fatto nomi di personaggi famosi: io mi sono vaccinata in diversi posti, sono tranquilla» aveva detto nell’ultima intervista al Corriere), coinvolta anche la cantante Madame.

CAMILA GIORGI

Espatriata per scelta o necessità, questo sembra essere il capolinea di una giocatrice piena di qualità inespresse (...)

camila giorgi 1 camila giorgi CAMILA GIORGI camila giorgi CAMILA GIORGI camila giorgi 13 CAMILA GIORGI camila giorgi CAMILA GIORGI CAMILA GIORGI camila giorgi camila giorgi 21 camila giorgi 20 camila giorgi 19 camila giorgi 18 camila giorgi 17 camila giorgi 11 camila giorgi 16 camila giorgi 15 camila giorgi 10 camila giorgi 5