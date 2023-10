CHE FINE HA FATTO EMIL ROBACK? - IL CALCIATORE SVEDESE DEL MILAN, IN PRESTITO ALL'IFK NORRKOPING È SPARITO NEL NULLA: DA ALMENO DUE SETTIMANE NON SI HANNO SUE NOTIZIE E NON SI PRESENTA AGLI ALLENAMENTI, SENZA TELEFONARE O DARE NESSUN TIPO DI AVVISO, NEANCHE ALLA SUA FAMIGLIA - IL DIRETTORE SPORTIVO DEL CLUB SVEDESE, HA PROVATO A CONTATTARLO DIVERSE VOLTE: "VOGLIO SAPERE SE STA BENE. È PREOCCUPANTE CHE NON RIUSCIAMO A CONTATTARLO"

Estratto dell'articolo di Salvatore Riggio per www.corriere.it

In Svezia nessuno sa che fine abbia fatto Emil Roback, attaccante del Milan. […] 20 anni […] attualmente in prestito all’Ifk Norrköping. Da due settimane Roback non si presenta agli allenamenti della sua squadra, senza telefonare o dare nessun tipo di avviso. Non facendosi sentire neanche con la sua famiglia, in apprensione per lui.

Tony Martinsson, il direttore sportivo del club svedese, ha provato a contattarlo senza ricevere alcuna risposta, una situazione che ha fatto subito scattare il campanello d’allarme. Roback non si trova più e alle tv locali gli appelli si sprecano. «Voglio sapere se sta bene. È preoccupante che non riusciamo a contattarlo, ma non so cos’altro possiamo fare. Ho provato a chiamarlo molte volte, ma è difficile raggiungerlo. Voglio che venga qui. Possiamo trovare una soluzione che funzioni per tutti. Non ho rinunciato alla speranza che ritorni, ma è difficile capire se non lo vediamo da 14 giorni», queste le parole del d.s. Tidningar alla tv. Roback è arrivato in Svezia lo scorso marzo, in prestito dal Milan. […]

