16 feb 2023 14:43

CHE GRANA PER I "BLAUGRANA" - IL BARCELLONA AVREBBE VERSATO OLTRE 1,4 MILIONI € ALLA SOCIETÀ DEL DIRIGENTE ARBITRALE JOSÉ MARIA ENRIQUEZ NEGREIRA PER DIVERSE CONSULENZE - IL CLUB DICE CHE SI TRATTA DI "UNA PRATICA COMUNE IN TUTTE LE SOCIETÀ", MA IN PATRIA MOLTI ALIMENTANO I DUBBI SU UN SISTEMA DI CORRUZIONE MESSO IN ATTO DAI CATALANI - LA FEDERCALCIO IBERICA HA PRESO LE DISTANZE DA ENRIQUEZ NEGREIRA (E IL BARCELLONA RISCHIA LA RETROCESSIONE)