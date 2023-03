CHE “JOYA” - DYBALA ESULTA AL TERMINE DI ROMA-JUVENTUS E FA INCAZZARE I TIFOSI BIANCONERI – NELLA NOTTE L’ARGENTINO SU TELEGRAM HA PROVATO A SPIEGARE: "NON VOLEVO MANCARE DI RISPETTO A NESSUNO" – “NON SONO ANDATO A ESULTARE IN FACCIA A NESSUNO. HO FESTEGGIATO CON I MIEI COMPAGNI UNA VITTORIA. MI DISPIACE CHE…”

Estratto dell'articolo di Chiara Zucchelli per corrieredellosport.it

dybala

L'esultanza sfrenata di Paulo Dybala al termine di Roma-Juventus ha fatto impazzire i romanisti e ha mandato su tutte le furie i tifosi della Juventus secondo i quali l'argentino avrebbe mancato di rispetto al suo passato bianconero. In realtà Dybala, che non ha mai nascosto di essere legato all'ambiente bianconero perché sette anni a Torino non si dimenticano, non voleva essere sgradevole nei confronti di nessuno... (...)

Per questo, stanotte, nel suo gruppo ufficiale su Telegram ha voluto rispondere proprio a tutti quei tifosi della Juventus che ci stavano andando un po' troppo pesante nei suoi confronti: "So che è difficile per voi, lo è anche per me. Ma oggi gioco per un'altra squadra e con altri compagni ai quali devo anche portare rispetto! Vincere non è mai facile e per noi era importante. Il rispetto ci sarà sempre, non fatevi ingannare dai social".

dybala chat telegram

E, ancora, Dybala ha aggiunto: "Non ho esultato per un gol e non sono andato in faccia a nessuno. Ho festeggiato con i miei compagni una vittoria. Mi dispiace che la vedete così, vi mando un forte abbraccio, vi voglio bene". La speranza, almeno lato Dybala, è che queste parole sentite, e lontano dai canali classici di un'intervista, possano chiudere una volta per tutte la polemica.