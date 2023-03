CHE MAZZATA PER NEYMAR (E PER IL PSG)! STAGIONE FINITA PER IL BRASILIANO CHE SI DEVE OPERARE ALLA CAVIGLIA - IL PSG HA ANNUNCIATO CHE O’ NEY, PAGATO 222 MLN NEL 2017, SARÀ SOTTOPOSTO A UN INTERVENTO PER EVITARE IL RISCHIO DI RECIDIVA: IL CLUB DELL'EMIRO DEL QATAR NON INTENDE PIÙ PRENDERE RISCHI CON LA CAVIGLIA DESTRA DEL BRASILIANO, GIÀ CAUSA DI RIPETUTE ASSENZE, SPESSO NEI MOMENTI CHIAVE DELLA STAGIONE…

Il Psg dovrà cavarsela senza Neymar, fino a fine stagione. Stavolta il club dell'emiro del Qatar non intende più prendere rischi con la caviglia destra del brasiliano, già causa di ripetute assenze, spesso nei momenti chiave della stagione. Il giocatore sarà sottoposto a un'operazione chirurgica ai legamenti. L'assenza è stimata ad almeno quattro mesi, prima che il fuoriclasse possa riprendere gli allenamenti con i compagni. Arrivederci quindi alla prossima stagione. E anche stavolta, niente ottavi di Champions League, mercoledì con il Bayern Monaco.

Un colpo duro per il Psg e per il giocatore più caro della storia del calcio, pagato 222 milioni nel 2017.

Sembrava potesse farcela anche stavolta, ma già nel week-end si era capito che qualcosa non tornava quando Galtier ha annunciato il forfait non solo per la gara vinta con il Nantes, ma pure per il ritorno degli ottavi di Champions in casa del Bayern Monaco. Il club ha preferito affrontare una volta per tutte il problema: "Neymar – scrive il Psg in un comunicato – ha presentato vari episodi di instabilità alla caviglia destra negli ultimi anni. In seguito all'ultima distorsione, lo staff medico ha raccomandato un intervento di riparazione dei legamenti per evitare un rischio di recidiva. Una necessità secondo l'insieme degli specialisti consultati". Anche stavolta, niente Champions. Il Psg dovrà arrangiarsi. E Neymar andrà a farsi operare in Qatar, nel centro Aspetar di Doha. Non tornerà in allenamento prima di luglio.

