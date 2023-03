CHE MESSI-NSCENA! - IL CAMPIONE ARGENTINO PRODURRÀ UNA SERIE ANIMATA SULLA SUA VITA, IN COLLABORAZIONE CON "SONY MUSIC ENTERTAINMENT" - IL CARTONE ANIMATO PARLERÀ DELL'INFANZIA DI MESSI FINO ALLA VITTORIA DEL MONDIALE IN QATAR, MA ANCHE DELLE SUE DIFFICOLTÀ - DOPO LA VITTORIA DELLA COPPA DEL MONDO, LA "PULCE" È DIVENTATA UN'ICONA DI CULTO GLOBALE, AL PUNTO CHE LA STANZA CHE LO OSPITAVA IN QATAR È DIVENTATA UN MUSEO…

lionel messi5

Estratto dell'articolo di Gloria Satta per “il Messaggero”

[…] Leo Messi […] sarà protagonista di una serie animata da lui stesso prodotta in collaborazione con Sony Music Entertainment. Lo ha rivelato il sito Deadline. Il titolo non è stato ancora annunciato ma la serie, che verrà girata in inglese, spagnolo e altre lingue, racconterà tra difficoltà e trionfi la vita di Leo […]

lionel messi

IL CAPITANO

La serie parte dall'infanzia di Leo vissuta in una famiglia umilissima di origini italiane, precisamente marchigiane (il padre era operaio, la madre faceva le pulizie) nella città di Rosario, a 300 chilometri da Buenos Aires. Si passa poi agli ingaggi milionari al Barcellona e al Paris Saint-Germain, ai record (uno per tutti: 26 presenze ai Mondiali), ai successi per arrivare alla vittoria conquistata ai Mondiali 2022 in Qatar dove il calciatore, capitano dell'Argentina, è l'artefice di una spettacolare doppietta.

lionel messi4

Ma nella sceneggiatura avranno un ruolo cruciale anche le mille difficoltà e gli ostacoli, compresa la corporatura inizialmente gracile, che Messi affronta come fossero i livelli di un videogame per ritrovarsi sempre più forte e sicuro di sé. […] «Amo le serie animate fin da quando ero piccolo», ha dichiarato Messi, «e i miei figli (ne ha tre: Ciro, Mateo, Thiago, ndr) sono fan di un sacco di personaggi dei cartoon. Avere la possibilità di partecipare a un progetto del genere mi rende felice, è la realizzazione di un sogno. […]».

[…] dopo la vittoria ai Mondiali, la stanza di Messi in Qatar è diventata un museo mentre un sondaggio ha rivelato che gli argentini vorrebbero come presidente proprio il calciatore […]. Messi avrebbe messo da parte finora 1,14 miliardi di dollari. Un patrimonio leggendario, come la carriera.

lionel messi2 lionel messi1 LIONEL MESSI - FINALE MONDIALE QATAR