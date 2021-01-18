CHE MONDO SAREBBE SENZA BARELLA? TUTTI PAZZI PER IL CENTROCAMPISTA DI CONTE (2 RETI E 5 ASSIST FINORA) - IL CT MANCINI ALLA “DOMENICA SPORTIVA” ESALTA LA SUA PROVA CONTRO LA JUVE: “MI HA FATTO PIACERE VEDERE IL SUO GOL” – ALESSANDRO CATTELAN E IL PARAGONE CON NICOLINO BERTI – IL TWEET: “CIRCA IL 70,8% DELLA SUPERFICIE TERRESTRE È COPERTA DALL’ACQUA, IL RESTO DA BARELLA” - IL VIDEO DEL GOL

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UNICREDIT, UNICAOS – SI PARTE DAL CONFLITTO TRA MICOSSI E PADOAN, SI CONTINUA CON IL CANDIDATO CEO ANDREA ORCEL, SPINTO DA CONSIGLIERE DIEGO DE GIORGI, SI PROSEGUE CON LA ROGNA DELLA FUSIONE CON MPS, CHE VEDE L’OPPOSIZIONE DEI 5STELLE E ORA ANCHE DI DEL VECCHIO - IL PATRON DI LUXOTTICA STA DIVENTANDO DAVVERO UN GROSSO PROBLEMA: SI È MESSO CONTRO NAGEL IN MEDIOBANCA, CONTRO DONNET IN GENERALI, CONTRO IL MEF SU MPS. IN QUESTO STALLO PERICOLOSO, BRILLA L’ASSORDANTE SILENZIO DI BANKITALIA

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