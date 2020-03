CHE PALLE: NON SOLO IL RINVIO IN SERIE A, ANCHE LE GARE DI BUNDES LIGA VENGONO SOSPESE – I TIFOSI DEL BAYERN MONACO HANNO RIVOLTO TROPPI INSULTI AL PATRON DELL’HOFFENHEIM E LA GARA È STATA FERMATA ANZI TEMPO, POI LE FORMAZIONI SONO TORNATE IN CAMPO E SI SONO PASSATE LA PALLA PER 10 MINUTI PER PROTESTA – LA SQUADRA BAVARESE STAVA VINCENDO 6 A 0 E ORA, PER IL COMPORTAMENTO DEI SUOI SUPPORTER, RISCHIA LA SCONFITTA A TAVOLINO - VIDEO

Vanni Zagnoli per “il Messaggero”

Hoffenheim-Bayern Monaco diventa un caos. La partita, sul risultato di 0-6, viene interrotta più volte per gli insulti che i tifosi ospiti rivolgono al patron di casa, Dietmar Hopp. Gara poi ripresa, ma portata atermine dai giocatori pro-forma, con passaggetti a metà campo: il Bayern rischia la sconfitta tavolino. A Sinsheim, dove asi giocava il match, la gara è fermata per due volte dall'arbitro per i cori e gli striscioni offensivi rivolti dagli spalti a Hopp. Situazione di profondo disagio, che fa infuriare l'allenatore del Bayern, Hansi Flick, e, tribuna, l'ex attaccante dell'Inter Rummenigge, che abbraccia il presidente Hopp per scusarsi.

Brutta immagine, per la Bundesliga, espressione di appassionati in genere caldi ma rispettosi, tedeschi in tutto. Lo striscione viene esposto dal gruppo Schickeria: Sei e resti un figlio di p.... I giocatori provano a convincere gli ultrà a togliere la scritta, finché l'arbitro Digert manda le squadre negli spogliatoi. Si cerca di spaventarli, l'odio non è ammesso.

Dieci minuti di stop e ripresa, addirittura con sostenitori dell'Hoffenheim ad applaudire la protesta dei bavaresi. I giocatori, in campo, riprendono a giocare, ma per protestare contro gli insulti, si mettono a palleggiare tra loro (passandosi ripetutamente la palla) per portare pro-forma a termine la partita.

Da capire, ora, se il Bayern, che domina da anni la Bundesliga, si vedrà punire con la perdita dell'incontro o meno. Intanto, l'ex inmterista Rummenigge va giù duro con i tifosi bavaresi, per i quali chiede punizioni esemplari. «Mi vergogno profondamente. In realtà, non ci sono scuse per questo episodio da condannare. È necessario un provvedimento da parte dei vertici federali visto che gli occhi sono stati chiusi da troppo tempo».

La stessa mano dura che userà il Bayern. «Il club agirà contro chi ha screditato la nostra società. Questa è la brutta faccia del Bayern Monaco», ha concluso Rummenigge. Non è la prima volta che il presidente dell'Hoffenheim Hopp viene preso di mira dalle tifoserie avversarie, secondo cui le sue politiche di investimento sarebbero l'emblema della crisi del calcio tedesco. È

successo nel dicembre 2019 con i tifosi del Borussia Dortmund, che per questo non potranno più seguire la squadra a Hoffenheim per i prossimi tre anni. E soltanto una settimana fa il sostenitori del Borussia Moenchengladbach hanno esposto uno striscione con la faccia del proprietario di maggioranza dell' Hoffenheim all'interno di un mirino

