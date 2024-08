9 ago 2024 19:55

CHE PECCATO PER LA 4X100! GLI STATI UNITI SENZA LYLES PASTICCIANO E VENGONO SQUALIFICATI PER UN CAMBIO FUORI ZONA, VINCE IL CANADA DAVANTI AL SUDAFRICA - L'ITALIA CON MELLUZZO, JACOBS, PATTA E TORTU ABDICA DAL TITOLO OLIMPICO DI TOKYO MA CON ONORE: ARRIVA A 7 CENTESIMI DAL BRONZO DELLA GRAN BRETAGNA – LA POTENZA DI JACOBS, I CAMBI PERFETTI DI PATTA E TORTU CHE NON DECOLLA…