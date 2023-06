CHE PIANI HA GERRY CARDINALE PER IL MILAN? – LA RICETTA PER RISOLLEVARE LA SQUADRA: SPENDERE POCO E BENE (PIU' FACILE A DIRSI CHE A FARSI) – CONGEDATO MALDINI, LA STRATEGIA PER IL MERCATO SI BASERÀ SULL’ANALISI DELLE STATISTICHE DEI GIOCATORI: LA CONVINZIONE E' CHE DAI FREDDI NUMERI SI POSSA PREDIRE SE UN CALCIATORE SBOCCERÀ O MENO – IL PROGETTO DI TRASFORMARE IL MILAN IN UNA MEDIA COMPANY: PRIMO PASSO, LO STADIO DI PROPRIETÀ...

Estratto dell’articolo di A.Rav. per il “Corriere della Sera”

«Si dice che per vincere bisogna spendere un sacco di soldi, ma perché? Io dico che bisogna essere più intelligenti degli altri e non buttare il denaro. Credo nel metodo Moneyball». Piaccia o non piaccia, questa è la precisa visione di Gerry Cardinale.

Poco italiana, molto americana. È stato chiaro fin dal giorno del suo insediamento alla guida del Milan, ormai un anno fa, il numero uno di RedBird: un modello gestionale vincente deve necessariamente coinvolgere ogni area, dal marketing alla comunicazione, fino al settore sport. Due parole chiave: sostenibilità dei conti e collegialità delle decisioni.

[…] Alla base di tutto ci sono i big data, vale a dire le statistiche, lo studio dei numeri, ma nella versione più moderna ed evoluta. Negli Stati Uniti ne sono convinti da tempo: i numeri possono dire se un atleta è forte e soprattutto se è adatto (o meno) a una squadra.

Anche in Italia i club ormai si dotano tutti di data analyst, data scientist, performance analyst, figure che studiano i dati per prendere decisioni corrette in campo medico, nella preparazione atletica, nel marketing e ora sempre più anche nel calciomercato. […]

Cardinale ne è convinto: è la strada giusta anche per il suo Milan. Il primo a sapere che si tratta di un modello inedito nel nostro Paese è proprio Cardinale, il quale però è profondamente convinto di come la sua organizzazione manageriale possa essere trainante per tutto il sistema calcio italiano. Il business plan dell’uomo di Philadelphia è chiaro: trasformare il club in una media company.

Per lui i club sportivi sono «aziende di cultura»: devono occuparsi dei diritti tv, della vendita dei biglietti, di creare contenuti social, di seguire tutte quelle connessioni sport-moda-musica-intrattenimento che per i giovani sono naturali. Devono, ovviamente, avere anche uno stadio di proprietà.

Tornando al calciomercato, urgenza numero uno vista la necessità di rafforzare la rosa dopo i troppi alti e bassi di questa stagione […]

Ma sul tavolo ci sono diversi dossier aperti: il riscatto di Brahim Diaz dal Real Madrid, il rinnovo del portiere Maignan ormai corteggiato da mezza Europa, Premier League in testa, l’acquisto di un centravanti di prospettiva da affiancare a Giroud. Il nuovo Milan, quello che andrà in campo col pallone, va costruito adesso.