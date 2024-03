A CHE PUNTO E' LA "RIVOLUZIONE SPALLETTIANA"? - GLI AZZURRI VOLANO NEGLI STATI UNITI PER LE AMICHEVOLI CONTRO ECUADOR E VENEZUELA - IL C.T. HA DUE ROGNE DA RISOLVERE IN VISTA DI EURO 2024: IL CENTRAVANTI (CHE MANCA) E IL MODULO (DIFESA A 3 O A 4?) - E POI CI SONO LE INCOGNITE SU ZACCAGNI, ZANIOLO, CHIESA - SPALLETTI HA VIETATO AI GIOCATORI DI CAZZEGGIARE ALLA PLAYSTATION IN RITIRO: AVRA' L'EFFETTO SPERATO?

1 - PROVE D’ATTACCO PER L’EUROITALIA

Estratto dell'articolo di Alessandro Angeloni per “il Messaggero”

Due amichevoli con vista Germania 2024. Luciano Spalletti raduna la Nazionale, a tre mesi dall'appuntamento europeo, la sua Italia è chiamata a difendere il titolo di campione conquistato con Mancini nel luglio del 2021 a Wembley, in finale contro l'Inghilterra. […] A Luciano è toccato, meno di un anno fa, il compito di ricostruire un gruppo sfiatato, che andava rimotivato con idee nuove, con forze fresche, su una base comunque di un certo livello, seppur con qualche problema.

Da oggi parte la missione per gli Usa, dove l'Italia di Lucio dovrà affrontare un paio di amichevoli tecnicamente modeste, ma almeno ricche. Il ct - subito dopo aver ottenuto la qualificazione lo scorso novembre a Leverkusen contro l'Ucraina - aveva chiesto confronti di alto livello, invece ecco nel cammino degli azzurri Venezuela ed Ecuador. […]

IL VIA

Spalletti ne ha chiamati ventotto per questa tournée: ha lasciato a casa Cristante, ma a quanto pare solo per non stressarlo troppo visto che il romanista ha giocato tanto ed è sempre stato presente nelle precedenti convocazioni per le qualificazioni al'Europeo. Diciamo pure che questa non è un'esclusione definitiva. Come non lo è quella di Scamacca, in corsa per il ruolo da centravanti.

L'atalantino non ha convinto il ct nell'ultima sfida a Leverkusen contro l'Ucraina e in questa fase desidera studiare da vicino Lucca, cresciuto molto negli ultimi mesi e già nel mirino del vecchio ct Mancini. Lucio ha potuto riconvocare Retegui, che ha saltato le ultime per infortunio […] C'è Zaccagni, e pure per il laziale si tratta di un ritorno e la sua convocazione ha costretto l'allenatore a lasciare a casa El Shaarawy, che conosce bene e non ha bisogno di studiarlo in questa fase. Sarà l'occasione per capire in che condizioni si trovi Chiesa, […] tormentato pure lui da molti infortuni.

Spalletti nella lista degli attaccanti ha inserito di nuovo Zaniolo, nonostante stia giocando molto poco nell'Aston Villa. Il ragazzo viene da un momento difficile, non solo per lo scarso minutaggio che Emery gli sta concedendo, ma perché i tifosi del Villa lo hanno già scaricato e lo hanno invitato di tornarsene al Galatasaray: Nicolò è andato a segno contro il Wet Ham (1-1) e si è vendicato con un'esultanza polemica. E ora vuole giocarsi le sue chance per riuscire a partecipare a una competizione importante con la sua Nazionale,

[…] Per quanto riguarda la difesa, Spalletti ha […] scelto di lasciare al collega dell'Under 21, Nunziata, un difensore su cui ha messo gli occhi, Riccardo Calafiori. Il ct vede l'ex Roma molto cresciuto e soprattutto utile in vista di un possibile cambio di modulo (a tre), dovuto alla mancanza di attaccanti, soprattutto esterni, considerata pure l'assenza lunga di Berardi, che si è rotto di recente il tendine di Achille e tornerà solo nel 2025.

Tra le novità dei ventotto convocati ci sono tre giocatori, e questa di sicuro sarà l'occasione per poterli studiare da vicino: si tratta del difensore del Torino Raoul Bellanova, del centrocampista del Verona Michael Folorunsho e, come detto, dell'attaccante dell'Udinese Lorenzo Lucca. […] L'Italia avrà solo un test prima delle convocazioni definitive, previste per il 7 di giugno: Italia-Bosnia il 4 a Bologna. […]

2 - LUCIO HA VIETATO I VIDEOGIOCHI MA I CAMPIONI DEL MONDO CI COSTRUIVANO I LORO TRIONFI

Estratto dell'articolo di Benedetto Saccà per “il Messaggero”

Lo scontro tra le generazioni, ormai, accade tra le mura di Coverciano. Da un lato i calciatori, e cioè i giovani, con gli occhi inchiavardati allo schermo e le dita velocissime; dall'altro il tecnico, anzi, i tecnici, tanta voglia di faticare, lavorare duro e poca di scherzare. […] Il motivo della collisione tra i due universi è, irragionevolmente, il punto che meno li unisce e più li separa: ovvero i videogiochi. La PlayStation. Come si sarà intuito, il ct Luciano Spalletti ne è stanco da tempo: tanto da aver emesso, ora, un ordine senza appello. «Ho vietato la Playstation ai calciatori, non si può giocare fino alle 4 del mattino. Già devo sopportare i cellulari», ha spiegato. […]

IN TUTTO IL MONDO

Di certo piena di malati di videogiochi è la storia del calcio. […] Miti e leggende, al solito, si fondono e svaniscono nelle nebbie dei racconti. Si narra, ad esempio, che Nesta e Pirlo fossero molto più che semplici appassionati della PlayStation e, addirittura, Nesta si sia giocato il tendine di una mano per essersi troppo dilettato con il controller. Leggende metropolitane, appunto.

Florenzi e Viviani, invece, un bel giorno spedirono un addetto dell'Under 21 a comprare un televisore, durante un ritiro, per poter dare libero sfogo al proprio hobby. […]

Poi Luis Alberto ha creato una postazione apposita con tanto di sedia ergonomica, Fernando Torres ha speso una fortuna per allestire una camera dedicata ai videogames, mentre in Pogba è sorto il dubbio: «Perché il Pogba della PlayStation è meglio di me?». Il sito UltimoUomo ha stilato una raccolta esilarante. Va aggiunto che Totti ha tratto l'ispirazione proprio dal videogioco nell'immaginare la geniale follia del rigore a cucchiaio durante gli Europei del 2000 contro l'Olanda. Al di là dell'aneddotica, comunque, occorre distinguere tra il giocare ai videogiochi in compagnia per cementare il gruppo e le amicizie; e il rinchiudersi in isolamento davanti a uno schermo per tentare di anestetizzare problemi, solitudine, sofferenze.

Di leggere o studiare, ormai, pochissimi hanno la voglia. In Italia un giovane su tre rimane davanti ai videogiochi per oltre tre ore ogni giorno; e, secondo uno studio del Centro nazionale dipendenze e doping dell'Istituto superiore di Sanità, il 12% dei giovani tra gli 11 i e 17 anni rischia di essere dipendente dai videogiochi. Ha tutta l'aria di essere, dunque, una questione di fragili equilibri. Perché, si sa, è la dose che fa il veleno.

