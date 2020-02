CHE RIMONTA! - IL SUPERBOWL VA AI KANSAS CITY CHIEFS 50 ANNI DOPO, MAHONES NUOVO EROE D’AMERICA E TRUMP INCIAMPA IN UNA GAFFE: “RAPPRESENTATE IL GRANDE STATO DEL KANSAS” (MA KANSAS CITY SI TROVA NELLO STATO DEL MISSOURI) – L’OMAGGIO A KOBE BRYANT, L’INNO INTONATO DA DEMI LOVATO, LO SHOW DI SHAKIRA E LA POLE DANCE EROTIZZANTE DI JENNIFER LOPEZ - DA BEYONCÈ E JAY Z A PAUL MCCARTNEY: ECCO CHI C’ERA SUGLI SPALTI – VIDEO

(ANSA) - I Kansas City Chiefs si aggiudicano la 54/a edizione del Superbowl battendo i San Francisco 49ers 31 a 20. Una partita combattuta con i Chiefs inizialmente in svantaggio prima che Patrick Mahones prendesse la squadra per mano e la portasse alla vittoria, la prima in 50 anni. Si congratula con i campioni Donald Trump. "Siamo orgogliosi di voi" twitta il presidente americano pochi istanti dopo la fine del match.

"Congratulazioni ai Chiefs per la grande partita e la fantastica rimonta, avvenuta sotto una grande pressione", aggiunge il tycoon scivolando però in una gaffe, citando lo stato del Kansas mentre Kansas City si trova nello Stato del Missouri. Il tweet presidenziale è stato rapidamente corretto. Il tycoon è stato in qualche modo uno dei protagonisti del Superbowl con uno spot elettorale di 60 secondi sui suoi successi nel riforma della giustizia penale.

Gli ha risposto Michael Bloomberg con una pubblicità di un minuto contro la violenza con le armi da fuoco. Sugli spalti dell'Hard Rock Stadium di Miami per seguire l'evento sportivo dell'anno molti vip: da Beyoncè e Jay Z - immortalati dalle telecamere mentre mangiavano le patatine fritte - a Paul McCartney. Prima dell'ingresso in campo delle due squadre è stato omaggiato Kobe Bryant con un momento di silenzio. Poi la voce di Demi Lovato ha intonato l'inno nazionale americano, aprendo ufficialmente la festa sugli spalti e sul campo. La prima parte del match è stata molto combattuta, con i Chiefs in difficoltà.

Nella seconda parte del match, dopo un avvio difficile in cui perdeva 20 a 10, la squadra di Kansas City ha trovato slancio e capovolto il risultato arrivando alla vittoria: per i Chiefs si tratta della seconda al Superbowl dopo quella del 1970 contro i Vikings del Minnesota. Oltre allo sport, il Superbowl come sempre è stato contrassegnato dallo spettacolo durante l'halftime. Per la prima volta le due protagoniste sono state due star ispaniche, Shakira e Jennifer Lopez, a dimostrazione degli sforzi della National Football Association per essere più inclusiva. Shakira ha aperto le danze sul palco allestito nel campo: tutta vestita di rosso ha intonato le sue canzoni più popolari. Poi ha passato il microfono a Jlo che, avvolta nella bandiera di Porto Rico, si è esibita per alcuni istanti insieme a sua figlia Emme.

SUPER BOWL: TRUMP LODA I CHIEFS MA COMMETTE UNA GAFFE

(ANSA) - Donald Trump si congratula con i Kansas City Chiefs per la vittoria del Super Bowl, con un tweet pochi secondi dopo la fine del match ma commette una gaffe, citando lo stato del Kansas invece del Missouri dove in realtà si trova la città di Kansas City. "Una grande partita e una fantastica rimonta. Rappresentate il grande stato del Kansas e il nostro Paese e' orgoglioso di voi!", scrive il presidente americano. Poco dopo il tweet viene corretto: "Siamo orgogliosi di voi e del grande Stato del Missouri. Siete i campioni". Kansas City si trova in Missouri, a pochi chilometri dal confine col Kansas.

