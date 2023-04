CHE SCAZZO TRA ALLEGRI E PAREDES! – DOPO L’ALLENAMENTO DI PASQUETTA, L’ALLENATORE E IL CENTROCAMPISTA DELLA JUVENTUS HANNO LITIGATO A BRUTTO MUSO NEGLI SPOGLIATOI. IL CALCIATORE È SBOTTATO CONTRO MAX, E GLI HA RINFACCIATO LO SCARSO IMPIEGO DEGLI ULTIMI MESI. ALLA FINE, PAREDES NON HA PRESO PARTE AL PRANZO. L’AVVENTURA IN BIANCONERO DELL’ARGENTINO È AI TITOLI DI CODA…

Estratto dell’articolo di Fabiana Della Valle e Filippo Cornacchia per www.gazzetta.it

LITE IN SPOGLIATOIO TRA MASSIMILIANO ALLEGRI E LEANDRO PAREDES

La Pasquetta della Juventus è cominciata con trecento tifosi sugli spalti della Continassa, tra applausi e autografi, ed è finita con la più classica delle grigliate […].

Festa bianconera rovinata, almeno in parte, dall’episodio che ha visto protagonista Leandro Paredes prima di pranzo. Il centrocampista argentino, apparso nervosetto già durante la partitella del mattino […], a fine allenamento è rientrato negli spogliatoi tra gli ultimi, con un passo spedito e tutt’altro che sorridente in volto, precedendo di qualche metro Massimiliano Allegri.

leandro paredes alla juve 2

Quello che l’ex Paris Saint Germain e l’allenatore bianconero non si sono detti sul campo, vista la tanta gente in tribuna, non se lo sono invece mandato a dire nei minuti successivi, al rientro negli spogliatoi. Paredes è sbottato contro Max, rinfacciandogli anche lo scarso impiego degli ultimi mesi.

[…] Una lite accesa, tutt’altro che pasquale e davanti a gran parte della squadra. Tanto che Paredes, poi tranquillizzato da alcuni compagni, alla fine non ha nemmeno preso parte al pranzo. Attimi di tensione e nervi tesi. Il centrocampista campione del mondo ha tirato fuori tutto il mix di frustrazione e delusione covato negli ultimi tempi e in parte già emerso con l’espulsione di San Siro, prima della sosta.

leandro paredes alla juve 1

[…] Non il modo migliore per inaugurare l’operazione quarti di Europa League: giovedì all’Allianz Stadium arriva lo Sporting. Quello che non cambia, invece, è il futuro del 28enne argentino, il quale vivrà gli ultimi mesi alla Continassa da separato in casa.

L’avventura bianconera di Paredes, in estate fortemente voluto da Allegri e dal d.s. Federico Cherubini, è segnalata già da tempo ai titoli di coda. Dopo diverse occasioni sprecate da parte del giocatore, a Torino mai del tutto convincente e continuo, Allegri ha puntato su Manuel Locatelli e Barrenechea e Cherubini ha deciso di non riscattare l’ex Roma e Empoli. Divorzio facilitato dagli accordi stipulati con il Psg lo scorso agosto. […]

leandro paredes 3 leandro paredes 2