CHE SFIGA! ABRAHAM SI E’ ROTTO IL CROCIATO - PER L'ATTACCANTE INGLESE 4-5 MESI DI STOP - UN PROBLEMA NON DA POCO ANCHE PER IL GM GIALLOROSSO TIAGO PINTO: TRA I PRINCIPALI INDIZIATI A LASCIARE IL CLUB IN ESTATE (PER CONSENTIRE AI GIALLOROSSI DI FARE CASSA) C’ERA PROPRIO ABRAHAM. ADESSO PERÒ I PIANI DEL CLUB DEI FRIEDKIN SONO DESTINATI A CAMBIARE – MOURINHO RASSICURA I TIFOSI: “IO RESTO QUI” – VIDEO