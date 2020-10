VICE CITY – PER LA PRIMA VOLTA IL DIBATTITO TRA I CANDIDATI VICEPRESIDENTI NON È UNA FORMALITÀ: PENCE DEVE DIMOSTRARE DI ESSERE UN POTENZIALE “COMMANDER-IN-CHIEF” QUALORA IL VIRUS METTESSE FUORI USO TRUMP. LO STESSO VALE PER KAMALA, NUMERO DUE DI UN 77ENNE CON DIVERSI ACCIACCHI E GIA' CANDIDATA PER IL 2024 – GLI ELETTORI SI ASPETTANO UN PO’ DI CICCIA, VISTO COM’È ANDATO IL CONFRONTO TRA I DUE VECCHI – APPUNTAMENTO DOMANI A SALT LAKE CITY