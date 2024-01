Da gazzetta.it

SINNER AUSTRALIAN OPEN

Simone Vagnozzi lo aveva detto alla vigilia: "Abbiamo provato a mettere un po' di Nole in Sinner", il dosaggio è stato perfetto. Mai sveglia prima dell'alba fu più gradita: Jannik Sinner batte Novak Djokovic (sì, Novak Djokovic) 3-1 6-1 6-2 6-7 (6) 6-3 e centra la prima finale Slam della carriera. La prima di un italiano all'Australian Open. L'ultima volta che avevamo visto un italiano in finale Slam era a Wimbledon, con Matteo Berrettini fermato dal Djoker. E oggi Jannik l'ha vendicato. La partita dei sogni, con un set da incubo e le ombre dello Us Open 2022 ad allungarsi sulla Rod Laver Arena dopo un match point non realizzato.

SINNER AUSTRALIAN OPEN

Che Jannik Sinner fosse un altro rispetto alla semifinale giocata a Wimbledon e persa 3-0 appena sei mesi fa si sapeva, ma che il 22enne altoatesino fosse capace di reggere con Nole in una semifinale Slam dominandolo almeno per due set ecco, forse non era immaginabile. Sarebbe potuta finire molto peggio per il serbo, capace di allungare il match al quarto set dopo che Jannik non aveva sfruttato un match point al tie break del terzo. Strapazzato per i primi due set, Nole ha reagito con tutto quello che aveva nel terzo, ma Sinner è stato impeccabile nel non farsi travolgere e reagire immediatamente andando a prendersi la partita al quarto.

SINNER DJOKOVIC SINNER AUSTRALIAN OPEN