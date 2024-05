CHE TESTE DI CALCIO! - A LONDRA, ALCUNI TIFOSI DELL'ARSENAL HANNO ACCESO DEI FUOCHI D'ARTIFICIO DAVANTI ALL'ALBERGO IN CUI ALLOGGIA IL MANCHESTER CITY PER DISTURBARE IL SONNO AI "CITIZENS" IN VISTA DELLA PARTITA CONTRO IL TOTTENHAM - PECCATO CHE GLI UOMINI DI GUARDIOLA NON ERANO PRESENTI IN ALBERGO, VISTO CHE RAGGIUNGERANNO LONDRA SOLTANTO OGGI - CON UNA VITTORIA IN CASA DEGLI SPURS, IL CITY SI PORTEREBBE AL PRIMO POSTO SOLITARIO A +2 PUNTI SULL'ARSENAL, CON SOLO UNA GIORNATA DA GIOCARE… - VIDEO

!! Arsenal fans set off fireworks outside Manchester City's hotel at 2am before their crucial away game against Tottenham. ?? pic.twitter.com/avpS1faDiC — EuroFoot (@eurofootcom) May 14, 2024

Estratto dell'articolo di Fabrizio Rinelli per www.fanpage.it

tifosi dell'arsenal accendono fuochi d'artificio davanti all'hotel del manchester city1

Tottenham-Manchester City potrebbe decidere la Premier League stasera. Motivo per cui i tifosi dell'Arsenal, che contendono il titolo ai Citizens, hanno pensato bene di radunarsi sotto l'hotel della squadra di Guardiola per sperare fuochi d'artificio con l'intento di rovinare il sonno ad Haaland e compagni. Peccato però che il Manchester City, come riferisce ‘Cityxtra', raggiungerà Londra e il Marriott Hotel soltanto nella giornata di oggi decidendo di non pernottare la sera prima della partita. Un piano dunque che non ha per niente funzionato.

GLI INCROCI DI RISULTATI TRA CITY E ARSENAL PER IL TITOLO IN PREMIER

tifosi dell'arsenal accendono fuochi d'artificio davanti all'hotel del manchester city2

Con una vittoria in casa degli Spurs la squadra di Guardiola si porterebbe al primo posto solitario a +2 punti sull'Arsenal con l'ultima giornata di Premier League da giocare in questo weekend in casa per entrambe contro West Ham ed Everton. Motivo per cui i Gunners si ritrovano a dover tifare per gli Spurs, rivali londinesi, con la speranza che vincano questa partita continuando la loro caccia al quarto posto contesa con l'Aston Villa. Ma è tutto un rebus. Le combinazioni di risultato sono tante in questo momento. […]

tifosi dell'arsenal accendono fuochi d'artificio davanti all'hotel del manchester city3 tifosi dell'arsenal accendono fuochi d'artificio davanti all'hotel del manchester city4 tifosi dell'arsenal accendono fuochi d'artificio davanti all'hotel del manchester city5