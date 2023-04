CHE TOCCA FA PE' 'NA SCOPATA! – ADRIANO PANATTA RACCONTA QUELLA VOLTA CHE, CON PAOLO BERTOLUCCI, PRESE UN VOLO DALLA PATAGONIA A PARIGI SOLO PER “INCONTRARE DUE AMICHE”: “PRENDEMMO UN CONCORDE. SPENDEMMO QUALCHE MIGLIAIO DI DOLLARI, TUTTO QUELLO CHE AVEVAMO GUADAGNATO CON L'ESIBIZIONE DI TENNIS. CI FERMAMMO A RIO DE JANEIRO DOVE FUI COSTRETTO A CORROMPERE IL RESPONSABILE DELL’AEROPORTO MA ALLA FINE ARRIVAMMO A PARIGI E…” – SERENA GRANDI HA DETTO CHE SONO PIU' PRESTANTE DI MATTEO BERRETTINI? NON CREDO CHE ABBIA PROVATO MATTEO..."

Da “Un Giorno da Pecora” – Rai Radio1

BERTOLUCCI PANATTA

Adriano Panatta, Paolo Bertolucci e quel 'Concorde' preso dal Sud America a Parigi per incontrare due ragazze. Lo ha raccontato Panatta a Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, oggi in diretta dal Vinitaly di Verona, dove il tennista è stato ospite. “Avevamo fatto un'esibizione in Argentina, in un luogo remoto, quasi in Patagonia. P

panatta bertolucci

er andare a Parigi io e Paolo spendemmo praticamente tutto quello che avevamo guadagnato con l'esibizione, qualche migliaio di dollari”. Dall'Argentina avreste dovuto volare su Roma, ma lei volle fare una tappa nella capitale francese per vedere due sue amiche... “Si, e per quello prendemmo un 'Concorde'. Barazzutti, che aveva fatto l'esibizione con noi, invece era più oculato e non ci fece compagnia”. Volaste direttamente a Parigi dall' Argentina?

PANATTA BERTOLUCCI 44

"No, ci fermammo a Rio de Janeiro, dovevamo prendere un po' di sole ed abbronzarci. E per partire dovetti corrompere il responsabile dell'aeroporto, altrimenti non ce l'avrei fatta. Ma alla fine riuscimmo ad arrivare a Parigi e ci godemmo la serata..."

bertolucci panatta

Recentemente, sempre ai nostri microfoni, Serena Grandi ha detto che lei è più affascinante e prestante di Matteo Berrettini. "Non credo che Berrettini lo abbia provato però...Serena è rimasta legata agli Ottanta". E' vero quindi che avete avuto un flirt. "Ma no - ha detto Panatta a Un Giorno da Pecora - si è trattato solo di una birichinata..."

SERENA GRANDI OSPITE DI BELVE 4