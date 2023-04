Dal profilo Facebook di CityRailways

#Roma: a proposito dell'incidente tra un #suv e un #tram

Complice il coinvolgimento del bomber della Lazio, Ciro #Immobile, a Roma si parla molto dell'incidente che nella prima mattinata di domenica 16 aprile ha coinvolto un tram della linea 19 sul lungotevere (https://roma.corriere.it/.../ciro-immobile-incidente-roma...).

Intorno alle 8:30 l'auto il suv Land Rover guidato da Immobile che procedeva dal lungotevere delle Armi ha colpito (dalle immagini si vede il punto di contatto è sulla testata proprio in corrispondenza del sedile di guida) un tram serie 9000 (Socimi) che si accingeva ad attraversare piazzale delle Cinque Giornate verso Ponte Matteotti, causandone lo svio dai binari.

Sia Immobile (che aveva con sé a bordo le due figlie) che il macchinista sono stati ricoverati in codice giallo mentre alcuni dei passeggeri del tram sono stati portati in ospedale per accertamenti. Rilievi e perizie in corso, i media hanno dato ampio spazio alla versione di Immobile che ha accusato il tram di essere passato con il rosso insieme al fatto che nell'incrocio "si riscontrano spesso difficoltà di comprensione nella segnaletica dei semafori per automobili e tram" (https://www.gazzetta.it/.../immobile-incidente-con-un... ). Poco spazio al fatto che le stesse autorità abbiano sottolineato che l'auto viaggiava probabilmente a una velocità eccessiva.

In attesa degli accertamenti, si può stimare quale sia stata la velocità dell'auto al momento dell'impatto noto il peso del tram (30.500 kg di tara più circa 25 persone a bordo, ripartiti su 2 carrelli) e la velocità minima che questo avrebbe avuto nel procedere nell'attraversamento: essendo presente un flesso dei binari nell'ingresso di Ponte Matteotti, non poteva essere superiore ai 20 km/h.

Considerando per il Land Rover e le 3 persone a bordo un peso di circa 2.600 kg e un angolo di incidenza di circa 40°, affinché l'impulso al tram fosse tale da causarne lo svio, la velocità di impatto deve essere stata superiore a circa 80 km (79,7 km/h per la precisione, secondo i calcoli).

Si noti che la stima della velocità del tram è cautelativa: se fosse stata maggiore, avrebbe conferito un impulso maggiore in resistenza allo svio. Svio che per verificarsi avrebbe dovuto essere causato da un impulso maggiore impresso dall'auto di Immobile, ovvero da una velocità ancora maggiore.

È certamente una stima svolta con un procedimento estremamente semplificato che prescinde da una serie di fattori al contorno tutt'altro che secondari e, soprattutto, tratta l'urto come fosse anelastico: ma l'urto (non frontale) contro un tram in movimento si comporta proprio come fosse anelastico, laddove l'elasticità della carrozzeria e dei presidi di sicurezza sul suv si estrinsecano a protezione dell'abitacolo più che nell'assorbimento della quantità di moto verso l'esterno. L'esperienza mostra che nonostante la semplicità del procedimento, la velocità effettiva del mezzo così calcolata è molto vicina alla realtà.

