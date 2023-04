24 apr 2023 23:13

CHE VOLATA PER LA CHAMPIONS L’ATALANTA STENDE LA ROMA 3-1 E TORNA IN CORSA: CI SONO 6 SQUADRE IN 9 PUNTI – DOPO IL 2-1 DI PELLEGRINI CLAMOROSA PAPERA DI RUI PATRICIO – A COMPLETARE LA SERATA DA INCUBO PER I GIALLOROSSI I KO DI LLORENTE E DYBALA (LA CAVIGLIA SI E’ GIRATA DOPO UN BRUTTO INTERVENTO DI PALOMINO) – LE PAROLE DI TOTTI A DAZN: “IL CAMMINO PER LA CHAMPIONS ADESSO SI COMPLICA” - MOURINHO: "GLI INFORTUNI? SABATO CONTRO IL MILAN GIOCO IO..."