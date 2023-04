A CHI COPPA NON S'INGRUGNA - JUVE E INTER ARRIVANO ALLA SFIDA DI COPPA ITALIA DI QUESTA SERA CON IL MORALE AGLI ANTIPODI: I NERAZZURRI DEVONO INVERTIRE LA ROTTA DOPO I RISULTATI DISASTROSI IN CAMPIONATO, I BIANCONERI SEMBRANO AVER TROVATO EQUILIBRIO E ENTUSIASMO - PER L'INTER E' MOLTO PIÙ IMPORTANTE QUALIFICARSI IN CHAMPIONS CHE VINCERE LA COPPA ITALIA - LA RISPOSTA JUVENTINA SU TWITTER A PAOLO BONOLIS

Estratto dell'articolo di Paolo Tomaselli per il “Corriere della Sera”

L’Inter è una squadra irrigidita dalle tre sconfitte di fila in campionato e dai troppi gol sbagliati […] Inzaghi per allentare la tensione abolisce il ritiro prima della semifinale di andata di Coppa Italia: la squadra viaggerà oggi per Torino e troverà una Juventus che dopo aver metabolizzato la penalizzazione (e in attesa di notizie) sembra non aver più paura di niente […]

Diciassette giorni dopo la vittoria juventina a San Siro e le polemiche per il presunto tocco di mano di Rabiot (e anche di Vlahovic) nell’azione del gol decisivo di Kostic, la distanza fra le due semifinaliste di Coppa Italia si è allargata. Al punto che Allegri, dopo il turnover con il Verona, stasera ritrova dall’inizio quasi tutti i suoi tenori[…]

Mentre per il re di Coppe Inzaghi le priorità si sono rovesciate e la sfida di venerdì pomeriggio a Salerno è da considerare un vero spartiacque verso l’obiettivo che non si può fallire, ovvero la qualificazione Champions. Così oltre ad Handanovic in porta, potrebbe essere la serata di Bellanova e di Asllani titolari[…]

Il 3 aprile di un anno fa Inzaghi arrivava allo Stadium con la panchina in bilico, anche se non come oggi: conquistò i tre punti in campionato e dopo aver battuto la Juve in Supercoppa la sconfisse a maggio anche in finale di Coppa Italia, costringendola alla prima stagione senza trofei dopo dieci anni. Trecentosessantasei giorni dopo, l’Inter si riaffaccia a Torino con due sconfitte su due in campionato nel bilancio contro la Juve e con una situazione strutturale pericolante, certificata dalle 10 sconfitte in campionato.

Anche se nelle sfide a eliminazione diretta la banda di Inzaghi sa trasformarsi: non è detto che funzioni sempre, però è il principale motivo di ottimismo nerazzurro in vista di questa sfida. […]

