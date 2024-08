20 ago 2024 14:36

CHI HA FATTO LA MACUMBA A MORATA? DOPO LA ROTTURA CON LA MOGLIE ALICE CAMPELLO, L’ATTACCANTE DEL MILAN SARÀ COSTRETTO A SALTARE LE PROSSIME DUE GARE DI CAMPIONATO CONTRO PARMA E LAZIO PER UN PROBLEMA MUSCOLARE – LO SPAGNOLO NON POTRÀ NEMMENO RISPONDERE ALLA CHIAMATA DELLA SUA NAZIONALE PER LA SFIDE DI NATIONS LEAGUE – COSA FARA’ FONSECA? SPINGERA’ LA SOCIETA’ A TORNARE SUL MERCATO PER TROVARE UNA PUNTA O LANCERA’ IL PISCHELLO CAMARDA?