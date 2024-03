9 mar 2024 17:23

A CHI LA META? A NOI! DOPO AVER VISTO SFUMARE PER UN PALO LA VITTORIA IN FRANCIA, L’ITALRUGBY, SOTTO GLI OCCHI DELLA MELONI, CONQUISTA LA PRIMA VITTORIA NEL SEI NAZIONI: SCOZIA BATTUTA 31-29 CON TRE METE AZZURRE - NON VINCEVAMO IN CASA DAL 2013 CONTRO L’IRLANDA – AVVISTATA IN TRIBUNA LA DUCETTA, GRANDE APPASSIONATA DELLA PALLA OVALE. SUI SOCIAL C’E’ CHI LA DEFINISCE “AMULETO” E CHI LA SPERNACCHIA: “UNA PALLONATA IN UN OCCHIO GLIELA POTREBBERO TIRARE…”