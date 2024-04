CHI PORTERA’ IL TRICOLORE ALLA CERIMONIA DI APERTURA DEI GIOCHI OLIMPICI DI PARIGI? SPOILER: NON SARA’ SINNER – MALAGÒ: “LUNEDÌ L’ANNUNCIO DEI PORTABANDIERA. COME A TOKYO, SARANNO UN UOMO E UNA DONNA". TRA I FAVORITI: TAMBERI, JACOBS E PALTRINIERI, LA MARCIATRICE ANTONELLA PALMISANO, LA VELISTA CATERINA BANTI E LA SCHERMITRICE ARIANNA ERRIGO…

Sergio Arcobelli per il Messaggero - Estratti

Scattato il countdown dei meno cento ai Giochi Olimpici di Parigi, cresce l'attesa per conoscere il nome del portabandiera che sventolerà il tricolore alla cerimonia di apertura. L'annuncio, ha confermato ieri il presidente del Coni Giovanni Malagò, arriverà già questo lunedì. E non sarà Jannik Sinner, lo sportivo italiano più in auge, come alcuni avevano ipotizzato.

«Da quando sono presidente - ha spiegato Malagò - credo si debba avere il buonsenso di riconoscere il risultato olimpico nella scelta. E Sinner in tal senso ha dato la miglior risposta, riconoscendo la bontà di questo discorso».

Qualche giorno fa, infatti, il tennista altoatesino aveva detto che sarebbe stato onorato, ma che «merita di più chi ha già vinto un oro olimpico». Andando a vedere la lista degli atleti in possesso del pass individuale per Parigi, possono essere in tanti ad aspirare a quest'onore, ma non tutti hanno i requisiti per poter ricoprire il ruolo di portabandiera. Infatti, per essere designati dal Coni bisogna rispettare alcuni criteri: su tutti l'aver conquistato una medaglia d'oro olimpica e, se possibile, l'avere già ottenuto il pass olimpico per Parigi al momento dell'annuncio - cosa che, al momento, mancherebbe a Jacobs.

Dubbio: Marcell si può nominare anche senza pass? Fra i favoriti per il ruolo di alfiere ci sono il re dell'alto Gianmarco Tamberi e il nuotatore Gregorio Paltrinieri, così come la marciatrice Antonella Palmisano e la velista Caterina Banti, tutti vincitori dell'oro olimpico e già sicuri di andare a Parigi; c'è anche la candidatura della schermitrice Arianna Errigo, mamma di due figli e oro nel fioretto a squadre nel 2012.

Sempre ieri, Malagò ha di fatto confermato che per coerenza con il Cio, di cui fa parte come membro, è a favore del doppio alfiere uomo-donna sulla scia di quanto già accaduto a Tokyo 2020, quando vennero scelti il ciclista Elia Viviani e la tiratrice Jessica Rossi. Inoltre, il presidente del Coni non ha escluso la possibilità che possano essere scelti due portabandiera della stessa federazione. Se così fosse, partirebbero avvantaggiate due federazioni: l'atletica (in questo caso Palmisano più Tamberi o Massimo Stano) e la vela (Banti con Ruggero Tita)

