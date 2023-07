CHI LA "NDOUR" LA VINCE - LA FAVOLA DI CHER NDOUR: DALL'EUROPEO UNDER 19 CON L'ITALIA ALLE STELLE DEL PSG - IL CENTROCAMPISTA, NATO NEL 2004 A BRESCIA DA PADRE SENEGALESE E MADRE ITALIANA, HA APPENA FIRMATO UN CONTRATTO FINO AL 2028 CON I PARIGINI - CRESCIUTO NELLE GIOVANILI DELL'ATALANTA, È ESPLOSO IN PORTOGALLO CON IL BENFICA, DOVE HA VINTO UNA YOUTH LEAGUE (CON GOL IN FINALE) E HA ESORDITO IN PRIMA SQUADRA - ADESSO LA GRANDE OCCASIONE CON I FRANCESI: COME AL SOLITO, LE ITALIANE DORMONO… - VIDEO

CHER NDOUR

Estratto dell'articolo di Giuseppe Mustica per “il Messaggero”

Da Faticanti e Hasa, a Verratti e Fabian Ruiz come compagni di reparto. Da Mastrantonio a Donnarumma tra i pali. Dagli assist a Francesco Pio Esposito, a quelli da servire a Kylian Mbappé e Neymar. Tutto questo in 5 giorni. […] È la storia, o forse la favola, di Cher Ndour, centrocampista che domenica scorsa si è laureato campione d'Europa con la nazionale Under 19 guidata dal commissario tecnico Alberto Bollini […]

CHER NDOUR

A PARAMETRO ZERO

[…] Nato a Brescia da padre senegalese e madre italiana, ha firmato fino al 2028 con i parigini che ne hanno fiutato l'affare. A parametro zero. Il Psg lo ha strappato al Benfica dove Ndour nel 2020 era andato a giocare dopo aver lasciato il settore giovanile dell'Atalanta […]

Ci mette pochissimo tempo a debuttare da professionista con la squadra B (2 maggio 2021) e il 18 marzo di quest'anno arriva la "prima" pure con la formazione allenata da Schimdt: pochi minuti sì, ma cartellino timbrato. Nel frattempo aveva portato alle Aquile portoghesi un trofeo europeo atteso 60anni infranta almeno in parte la maledizione di Bela Guttmann -, con la vittoria della Youth League (la Champions League dei giovani, conquistata il 25 aprile 2022) in finale contro il Salisburgo. Con gol annesso.

CHER NDOUR

Ma a lui non basta, ha ambizione, e quando annusa la chiamata dei francesi non rinnova il contratto e decide di fiondarsi in questa nuova esperienza con lo stesso coraggio mostrato qualche anno fa. Magari convinto di trovare dentro lo spogliatoio gente come Marco Verratti e Gianluigi Donnarumma che lo possono aiutare nell'inserimento.

[…]Il fisico da corazziere non solo serve a portare la maglia numero 27 sulle spalle, ma anche a cercare di respingere la pressione, come uno scudo. Ora, varcata da poco la metà di luglio non sappiamo se il Psg lo terrà o magari lo girerà in prestito da qualche parte, ma senza dubbio Ndour si giocherà le sue carte. Come pochi compagni.

CHER NDOUR

