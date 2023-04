CHI E’ PASSATO COL ROSSO? IL TRAM O IMMOBILE? LE VERSIONI DIVERGENTI SULL’INCIDENTE DI IERI –IL CONDUCENTE DEL TRAM: “SONO PASSATO COL VERDE, LUI CORREVA” – MA IL BOMBER DELLA LAZIO SOSTIENE CHE A PASSARE COL ROSSO SIA STATO IL TRAM – IMMOBILE, CHE HA RIPORTATO UN TRAUMA DISTORSIVO ALLA COLONNA VERTEBRALE E UNA FRATTURA DELLA COSTOLA, STA MEGLIO - LOTITO: “CIRO E’ UNO DI FAMIGLIA, ORA PENSI ALLA SALUTE SUA E DELLE BIMBE”

"Ricordo di aver passato il semaforo con il verde e l'auto che arrivava a grande velocità". Questa la versione del conducente del tram 19 coinvolto nell'incidente di ieri mattina all'altezza di Ponte Matteotti a Roma con l'auto guidata dal capitano della Lazio Ciro Immobile.

LE VERSIONI DELL’INCIDENTE DI IMMOBILE

Una tranquilla domenica, senza calcio, da trascorrere con le figlie che avevano un saggio di danza. Un attimo e il dramma, per fortuna solo sfiorato. Ciro Immobile, a bordo del suo suv, sul quale viaggiavano anche le figlie Giorgia e Michela, si è scontrato ieri mattina alle 8.30 con un tram all’altezza di Ponte Matteotti, nei pressi di piazza Cinque giornate, tra i quartieri Prati e Flaminio. Il botto è stato tremendo, la macchina del giocatore distrutta nella parte anteriore, il tram (il 19) seriamente danneggiato. Conseguenze però lievi per i soggetti coinvolti: il capitano della Lazio, le figlie, il macchinista del tram e otto passeggeri.

"Il tram è passato con il rosso". Sono state queste le prime parole di Ciro Immobile dopo l'incidente stradale avvenuto questa mattina a Roma. Secondo le prime ricostruzioni un tram, che stava attraversando Ponte Matteotti, ha impattato con l'automobile del bomber biancoceleste distruggendola. Da ricostruire la dinamica dell'incidente, l'impatto è comunque avvenuto a una velocità sostenuta

Immobile, sulle cui condizioni la Lazio ha fatto chiarezza attraverso un comunicato, ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell’XI costola destra. Il giocatore è stato trasportato al Policlinico Gemelli per accertamenti. A parte il grosso spavento, è apparso subito in buone condizioni, ma ha comunque trascorso la nottata in ospedale per essere monitorato. Una delle due figlie è stata portata al Bambino Gesù per accertamenti. Il macchinista del tram è invece stato condotto in un altro ospedale, l’Umberto I, ma subito dimesso con una prognosi di 7 giorni. Non ha riportato grossi problemi. Stessa sorte per sette degli otto passeggeri rimasti lievemente feriti. Per l’altro (una signora) ci sarebbe invece una frattura a un braccio.

