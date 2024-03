CHI SARA’ IL NUOVO MANICO DI MONZA? – SECONDO "IL GIORNALE", IL FONDO SOVRANO DELL’ARABIA SAUDITA PIF HA AVVIATO TRATTATIVE DA OLTRE UN ANNO CON LA FAMIGLIA BERLUSCONI PER UNA QUOTA DI PESO DEL CLUB BRIANZOLO. MOLTO PIU’ CONCRETA LA PISTA CHE RIGUARDA UN ALTRO IMPRENDITORE VICINO ALL’INGRESSO NEL CLUB: SI VOCIFERA DI AUGUSTO BALESTRA…

Stefano Arosio per il Giornale - Estratti

Monza uguale autodromo, formula uno, velocità, coraggio. Monza, da qualche anno, sinonimo anche di calcio d’élite, serie A. E ora c’è chi potrebbe aver fatto uno più uno: motori e pallone. «Adesso che siam qui, sogno la Champions League». I tifosi del Monza potrebbero presto omettere l’ultima strofa del coro, quella che «se non arriverà, ce ne torniamo al bar». Perché il Monza potrebbe in futuro disporre delle risorse per arrivare davvero alla Champions.

Il dialogo tra il fondo sovrano dell’Arabia Saudita Pif e la proprietà del club biancorosso per avviare una importante partnership societaria è infatti in cammino. Non c’è ancora l’esclusività, ci sono al momento anche altri interlocutori che hanno manifestato interesse, ma la trattativa con il Pif, con un patrimonio netto stimato per il 2025 in 1 miliardo di dollari, è quella più avanzata.

Al sogno di Silvio Berlusconi diventato realtà della promozione in A dopo 110 anni di storia con la scalata dalla C alla massima categoria in 4 stagioni, si starebbe per aggiungere, se non il sogno, certamente l’altro obiettivo che il presidente del club si proponeva: far accedere al capitale altri importanti soci. Il dialogo tra Fininvest e Pif è iniziato oltre un anno fa, sicuramente sin dal periodo in cui «Berlusconi portaci in Europa» era il coro che Silvio ascoltava dalle tribune dello U-Power Stadium.

Ufficialmente, Fininvest non commenta. Tra l’altro, le voci delle ultime ore avevano portato a indicare anche un altro imprenditore vicino all’ingresso nel club: si vociferava di Augusto Balestra, un trascorso dirigenziale tra Cesena e Siena, interessi professionali che spaziano dall’aerospaziale all’acqua, intesa come nautica da diporto e marchi di minerali. È dello scorso gennaio l’accordo tra Monza e NamedSport, specialista degli integratori alimentari con sede nella vicina Lesmo e ora official nutrition partner del club.

