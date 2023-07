CHI SI PIGLIA “ER VIPERETTA”? – MASSIMO FERRERO, DOPO AVER VENDUTO LA SAMPDORIA, BRIGA PER UN POSTO NELLA DIRIGENZA DELLA TERNANA (MA I TIFOSI LO CONTESTANO) - LA SQUADRA UMBRA È STATA VENDUTA DA POCO DA STEFANO BANDECCHI A NICOLA GUIDA. IL RUOLO DI FERRERO? LUI DICE DI VOLER FARE "L'OPERAIO" – “ER VIPERETTA” POCHE SETTIMANE FA AVEVA TENTATO L’ASSALTO AL PERUGIA E ANCHE LÌ ERA STATO PRESO A PESCI IN FACCIA DAGLI ULTRAS: “ABBIAMO GIÀ I NOSTRI PROBLEMI…”

1.FERRERO, DOPO IL NO DI PERUGIA, ENTRA NELLA TERNANA

Da www.firenzeviola.it

L'ex presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, questa mattina era a Terni, con il neo proprietario dei rossoverdi Nicola Guida - di PharmaGuida - che ha varcato il portone d'ingresso della sede della Ternana appunto per la sua prima visita agli uffici del club umbro. Non è ancora chiaro il ruolo di massimo Ferrero nella società e alla fine è andato via con il ds Luca Leone.

Lo riporta Ternananews. L'ex dirigente doriano così, dopo aver tentato di prendere il Perugia (anch'esso vicino alla cessione ad una cordata romana) e contestato dai tifosi del Grifo alla sua prima visita nel capoluogo umbro, è così passato al club rivale ma anche in questo caso non è mancata la contestazione di alcuni tifosi rossoverdi proprio verso la presenza di Ferrero.

2. FERRERO: "MIO RUOLO NELLA TERNANA? SONO UN OPERAIO DEL CALCIO" - VIDEO

Da www.ternananews.it

Altra giornata a Terni per Massimo Ferrero che ha visitato oggi la sede rossoverde e poi ha rilasciato al Messaggero una breve dichiarazione alla sua uscita da via della Bardesca: "Stiamo facendo un percorso importante, però dobbiamo fare ancora il closing con il presidente Guida. Il mio ruolo nella Ternana? Sono un operaio del calcio". […]

Per la Ternana sta per chiudersi il passaggio del club da Stefano Bandecchi a Nicola Guida, proprietario di Pharmaguida. Ieri, il futuro patron delle Fere era nella sede societaria, accompagnato da Massimo Ferrero. Da giorni si ipotizza l’ingresso nella Ternana anche dell’ex padrone della Sampdoria, da definire in che forma. Ieri comunque, i tifosi hanno contestato Ferrero che ha lasciato la sede in compagnia del ds Leone, con cui è in ottimi rapporti da tempo.

3. FERRERO INTERESSATO AL PERUGIA, TIFOSI FURIOSI: "QUI NON SIAMO A GENOVA"

Estratto da www.corrieredellosport.it

Un'accoglienza che è già una contestazione. Un ambiente che si è mostrato fin da subito ostile. Massimo Ferrero, lunedì ha fatto visita a Perugia. L'ex presidente della Sampdoria viene infatti visto pranzare in una struttura della zona, così tra i tifosi parte subito un fitto giro di messaggi sui social, fino a quando non viene intercettato direttamente presso l’antistadio Curi. […]

L'ex numero uno della Samp però, è stato contestato da alcuni tifosi che gli hanno subito ricordato: “Qui non siamo a Genova, abbiamo già i nostri problemi”. Messaggio forte e chiaro, in un contesto molto scosso dall'ultima retrocessione in serie C e in forte contestazione con la società. […]

