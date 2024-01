CHI SOFFRIRA’ DI PIU’ IL “MAL D’AFRICA” IN SERIE A? – SARANNO 14 I CALCIATORI DELLA SERIE A CHE PARTIRANNO PER GIOCARE LA COPPA D’AFRICA (DAL 13 GENNAIO ALL’11 FEBBRAIO) – UNA MAZZATA PER IL NAPOLI PERDERA' CHE OSIMHEN E ANGUISSA - LA ROMA RINUNCERA' A AOUAR E NDICKA, L'ATALANTA A LOOKMAN E IL MILAN A BENNACER E CHUKWUEZE – GLI ALTRI CHE RISCHIANO DI SALTARE FINO A 6 GIORNATE SONO…

Lo avevano fatto per la prima volta 5 anni fa in Egitto. Una coppa D’Africa giocata in estate che non costringesse tanti club europei a privarsi, in uno snodo stagionale fondamentale come quello di gennaio/febbraio di parecchi giocatori, alcuni di livello molto alto. In Europa furono contenti, […] L’esperimento non è stato replicato due anni fa in Camerun […], sembrava dovesse esserlo l’estate scorsa in Costa d’Avorio, ma poi niente. Alto slittamento all’anno pari: condizioni climatiche troppo estreme in quel periodo. Meglio insomma giocare dal 13 gennaio all’11 febbraio. […]

LA SERIE A SE LA CAVA, INTER E JUVE IMMUNI. MILAN, NAPOLI E ROMA PENALIZZATE

Alla fine se ne andranno in 14, […] Pesante il fardello sul Napoli: Anguissa e Osimhen sono cardini della squadra di Mazzarri, e c’è anche l’aggravante del fatto che le nazionali dei due (Camerun e Nigeria) sono tra le accreditate per restare a lungo in lizza. […]

Un gradino sotto si trovano Roma, Milan e Atalanta. I giallorossi perdono Aouar (Algeria[…]) e soprattutto Ndicka (Costa d’Avorio) […] Nell’Atalanta se ne va l’ottimo Lookman, ma Gasperini in attacco ha importanti alternative.

Nel Milan, Chukwueze (Nigeria) e quel Bennacer (Algeria) in fase di recupero dopo uno stop abbastanza lungo. Se la cava la Fiorentina: Nzola non risponderà alla chiamata dell’Angola (motivi personali che hanno creato in patria parecchie polemiche), conservando a Italiano il dinamismo che andrà perso con la partenza di Kouamé per la Costa D’Avorio. Ammortizzabile in casa Bologna l’assenza del marocchino El Azzouzi.

SALERNITANA, LECCE E CAGLIARI: SONO GUAI

Scendendo di classifica, un paio le squadre penalizzate. La Salernitana si vede privata del suo miglior giocatore (Dia, Senegal), di un rinforzo interessante come il capoverdiano Cabral e del centrocampista Koulibaly. E il Cagliari: l’angolano Luvumbo è una risorsa che Ranieri usa spesso e volentieri. Infine il Lecce: qualche problema in difesa con la assenze di Rafia e Touba (Tunisia e Algeria), maggiori in attacco dove D’Aversa dovrà fare a meno della velocità di Banda, che ha raggiunto lo Zambia.

