CHI VA PIANO, VA LONTANO - L’ULTIMO ARRIVATO ALLA MARATONA DI NEW YORK È UN 74ENNE DI GIULIANOVA, SUPER-MARIO BOLLINI CHE E’ RIUSCITO A BATTERE UNO DEI SUOI RECORD: L’UOMO È STATO CAPACE PER LA 37ESIMA VOLTA DI FILA A COMPLETARE LA COMPETIZIONE DELLA GRANDE MELA, SUPERANDO ANCHE VARI PROBLEMI FISICI. EX MARESCIALLO DELL’AERONAUTICA MILITARE IN PENSIONE, BOLLINI HA COMPLETATO LA 78ESIMA MARATONA DI NEW YORK DELLA SUA CARRIERA DA RUNNER. IL SUO SOGNO ORA, È CORRERE LA…

Da ilnapolista.it

mario bollini

Mario Bollini è l’ultimo arrivato alla Maratona di New York, edizione 2024. L’italiano di Giulianova ha 74 anni e pur avendo chiuso la gara ultima posizione, è riuscito a battere un altro dei suoi record. L’uomo infatti, è stato capace per la 37esima volta di fila a completare la competizione della Grande Mela, superando inoltre, anche vari problemi fisici. Ciò che gli ha permesso di compiere questo traguardo è stata sicuramente la sua tempra d’acciaio. Non a caso è stato ribattezzato “Super Mario“. Quanto fatto domenica 3 novembre è considerato a tutti effetti una vera e propria intesa sportiva.

mario bollini 24

Il tempo fatto registrare da Bollini è stato di 10 ore, un minuto e 47 secondi per poco più di 42 chilometri previsti dalla sfida della Maratona di New York. Persino gli organizzatori hanno voluto celebrare il suo “successo” postando il suo arrivo su canali social dell’evento. Super Mario appare con un’andatura lenta ma costante, lo sguardo ben concentrato e un sorriso colmo di tanta commozione. Sebbene non sia arrivato sul podio, giunto al termine è stato abbracciato da uno dei coordinatori e ha ottenuto inoltre la medaglia riservata ai partecipanti.

Più forte anche degli infortuni

Una gioia infinita per Mario Bollini che si è presentato poi ai giudici riferendo che si trattava della sua 37esima Maratona a New York consecutiva (primato della gara), nonché la 78esima della sua carriera da runner. In passato aveva chiuso la sua prova entro le cinque ore. Nel 1989, l’abruzzese riuscì persino a completare il percorso in tre ore. Quest’anno però, l’atleta italiano non si è trovato pienamente in forma, con un infortunio che lo ha condizionato durante l’allenamento. New York Times ha riferito che due persone in particolare lo avevano dato per vinto dicendo che non sarebbe riuscito a correre. Invece, contro tutti i pronostici, il corridore si è preso la sua rivincita andando a togliersi una enorme soddisfazione. Vivendo sì gli ultimi chilometri con un po’ di ansia… per timore che al suo arrivo non avrebbe trovato né le medaglie né del cibo.

mario bollini 23

Per tutta la sua vita Mario Bollini ha coltivato la passione della corsa. Il 74enne di Giulianova è un Maresciallo dell’Aeronautica Militare in pensione che ha gareggiato per Ecologica G. L’atleta ed ex militare ha già fatto sapere di voler essere presente a tutti i costi alla Maratona di New York 2025 per mettere il timbro sulla sua 38esima partecipazione.

Ecco le parole del maratoneta, appassionato dell’evento newyorchese: “La prima volta è stata nel 1985 e ricordo che eravamo in ‘appena’ 16mila corridori e da allora non ho più smesso. Il motivo? È una Maratona entusiasmante, molto diversa dalle altre, con la gente che ti incita quando passi e ti fa sentire un campione. E poi è una festa incredibile“.

mario bollini 45 mario bollini 2 mario bollini 46