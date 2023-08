CHIACCHIERE DA VAR - LA CONVERSAZIONE TRA L'ARBITRO DI BELLO E IL VAR FORNEAU SUL RIGORE NEGATO DURANTE JUVENTUS-BOLOGNA SARÀ TRASMESSA DURANTE LA CONFERENZA DEL 1° SETTEMBRE A COVERCIANO IN CUI GLI ARBITRI FARANNO IL PUNTO SULLE PRIME DUE GIORNATE DI SERIE A - L'AIA: "UN ERRORE EVIDENTE, PRIMA DELL’ARBITRO E POI DEI DUE UOMINI IN SALA VAR" - MA COME MAI NON È ANCORA POSSIBILE TRASMETTERE GLI AUDIO IN DIRETTA TELEVISIVA? LA FIGC E DAZN DEVONO ANCORA...

Estratto dell'articolo di Matteo Pinci per la Repubblica

juve bologna

[…] Il rigore negato dall’arbitro Di Bello, e dal Var Fourneau, in Juventus-Bologna che ha fatto infuriare Thiago Motta e l’ad bolognese Fenucci, sarà la portata principale della conferenza del 1° settembre a Coverciano in cui gli arbitri faranno il punto sulle prime due giornate di Serie A. Cosa si sono detti Di Bello e Fourneau al microfono per non rivedere l’episodio?

[…] probabilmente a breve avremo l’occasione di ascoltare la conversazione intercorsa tra i due dopo l’intervento di Iling-Junior su Ndoye a pochi passi dalla linea di porta. «Un errore evidente, prima dell’arbitro e poi dei due uomini in sala Var», per l’Associazione arbitri, e che costerà uno stop ai due arbitri ma anche all’aiuto Var Nasca, […]

marco di bello

Quando la Figc chiuderà l’accordo per gli audio su Dazn (si sta trattando sul modo e sui termini contrattuali) certamente potremo ascoltare l’episodio in tv. Nell’attesa è facoltà del designatore Rocchi usare l’audio degli episodi a scopi didattici, per illustrare quale sia stato l’errore e perché sia capitato. […] E far capire a tutti come sia nata la decisione non solo di non concedere un rigore che tutta Italia aveva visto, ‘live’ e alla moviola.

francesco fourneau

Ma nemmeno di prendere la decisione, salvifica, di mandare l’arbitro al monitor per farsi un’idea e capire che forse, quello che aveva visto a velocità normale («Vanno giù insieme, ho visto io», avrebbe detto alle panchine), era diverso da ciò che era successo realmente. Qualcosa del genere è stata fatta già tempo fa, per il famoso fallo di Dumfries su Alex Sandro in Inter-Juve del 2021. […]

La richiesta di poter trasmettere gli audio comunque non è ancora arrivata in Federcalcio, dove nessuno si sognerebbe di alzare barriere per evitarlo, tutt’altro. […]

