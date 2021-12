16 dic 2021 12:31

CHIACCHIERE DA VAR - "FEDE, MI SENTI? BUONO, AMICO, OTTIMO. FALLO ANDARE, NON LO SPINGE. È PUNIZIONE, PIPPO": SONO I DIALOGHI DURANTE VERONA-EMPOLI TRA ARBITRO E LA SQUADRA VAR DEL BROADCASTING CENTER DI LISSONE, IN BRIANZA, CHE PER LA PRIMA VOLTA HA APERTO LE PORTE AI GIORNALISTI - ASCOLTANDO LE SPIEGAZIONI LIVE, TUTTO RISULTA PIÙ LOGICO E ANCHE IL DESIGNATORE ROCCHI LO SA: "IL GIORNO IN CUI FAREMO SENTIRE TUTTO È MOLTO VICINO. NON ABBIAMO SEGRETI"