CHIAMATELO KEAN IL GUERRIERO! - L'ATTACCANTE BIANCONERO RISCHIA ALMENO DUE GIORNATE DI SQUALIFICA PER IL CALCIONE RIFILATO A GIANLUCA MANCINI DURANTE ROMA-JUVE - IL GESTO HA FATTO IMBESTIALIRE IL CLUB, CHE VORREBBE MULTARE IL CENTRAVANTI - LA REAZIONE DI ALLEGRI SUBITO DOPO IL FALLO E LA DELUSIONE A FINE PARTITA: "HA CHIESTO SCUSA MA HA SBAGLIATO PERCHÉ HA MESSO IN DIFFICOLTÀ LA SQUADRA" - VIDEO

1. FOLLIA DI KEAN, ESPULSO DOPO APPENA 40 SECONDI IN CAMPO: È CADUTO NELLA TRAPPOLA DI MANCINI

Estratto dell'articolo di Michele Mazzeo per www.fanpage.it

Brutto episodio nel finale di Roma-Juventus con la partita di Moise Kean che dura soltanto pochi secondi. L'allenatore degli ospiti Massimiliano Allegri ha infatti mandato in campo l'attaccante italiano all'89' nel tentativo disperato di pareggiare un match che vedeva in svantaggio per 1-0 i bianconeri e al 90′ questo è stato espulso dal direttore di gara per comportamento violento.

Al primo pallone ricevuto infatti il centravanti classe 2000 va a contatto corpo a corpo con Gianluca Mancini [...]. A quel punto Moise Kean cade nella trappola azionata dal centrale romanista, perde le staffe e sfoga tutto il suo nervosismo rifilando un calcio al difensore giallorosso. [...]

Nessun dubbio per l'arbitro Maresca che, avendo visto tutta la scena, estrae il cartellino rosso per l'attaccante della Juventus mandato quindi anzitempo negli spogliatoi (e che prenderà ora minimo due giornate di squalifica). [...]

"Ha chiesto scusa ma ha sbagliato perché ha messo in difficoltà la squadra. Negli ultimi 9 minuti poteva esserci utile e invece ha avuto una reazione sbagliata per giunta quando gli era stato fischiato un fallo a favore" ha poi aggiunto il tecnico bianconero ai microfoni di DAZN alla fine della gara dell'Olimpico. [...]

2. IL GESTO DI ALLEGRI A KEAN DOPO L'ESPULSIONE LAMPO IN ROMA-JUVE

MOISE KEAN MAX ALLEGRI

Estratto da www.corrieredellosport.it

Follia Moise Kean. L’attaccante della Juventus entra in campo contro la Roma al minuto 89’, pochi secondi dopo combatte con Mancini che lo trattiene leggermente e, da terra, gli rifila un calcio. […] Sconsolato in panchina Max Allegri che, incredulo, mentre Kean lascia il campo tra i fischi dell’Olimpico lo guarda e gli fa segno: “Ma che hai combinato?”.

3. KEAN, QUELL'ESPULSIONE NON È PIACIUTA A NESSUNO: LA JUVE LO MULTERÀ, ALLEGRI INFURIATO

Estratto da www.calciomercato.com

[…] il rosso che Moise Kean si è conquistato in una quarantina di secondi, non è piaciuto a nessuno in casa Juve. […]E per Kean, […] è in arrivo anche una multa interna che la società bianconera sta valutando di infliggergli, sempre come suggerito da Allegri nel dopogara.

