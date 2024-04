16 apr 2024 10:44

CHIAMATELO "HARD" TURAN! L'EX CALCIATORE TURCO ARDA TURAN È STATO DENUNCIATO DALL'UOMO CHE GLI AFFITTAVA CASA A BARCELLONA: LO ACCUSA DI AVER CAUSATO DANNI ALL'ABITAZIONE PER CIRCA 230MILA EURO: "I SUOI AMICI ORGANIZZAVANO FESTE DOVE UTILIZZAVANO LE TENDE COME ALTALENE SESSUALI" - IL 37ENNE, CHE HA GIOCATO PER I "BLAUGRANA" TRA IL 2015 E IL 2018, AVREBBE LASCIATO CHE I SUOI AMICI FACESSERO I LORO PORCI COMODI NELLA VILLA DA 18 MILIONI DI EURO IN CATALOGNA...