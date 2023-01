CI AVETE ROTTO IL DAZN – DOPO IL BLACKOUT DURANTE INTER-NAPOLI, LA LEGA CALCIO HA INVIATO UNA LETTERA DI FUOCO A DAZN, PROSPETTANDO LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER I DIRITTI DI TRASMISSIONE DEI CAMPIONATI DI SERIE A E B – LA PIATTAFORMA HA ASSICURATO CHE RIMBORSERÀ ENTRO FEBBRAIO GLI ABBONATI COLPITI DAL DISSERVIZIO – LA PRECISAZIONE DI DAZN: “LA LEGA CALCIO NON HA MAI PROSPETTATO A DAZN LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER I DIRITTI DI TRASMISSIONE DELLA SERIE A E B”

Lettera dell'ufficio stampa di Dazn:

In merito all'articolo “CI AVETE ROTTO IL DAZN – DOPO IL BLACKOUT DURANTE INTER-NAPOLI, LA LEGA CALCIO HA INVIATO UNA LETTERA DI FUOCO A DAZN...”, la Lega Calcio non ha mai prospettato a Dazn la risoluzione del contratto per i diritti di trasmissione della Serie A e B, come riportato stamattina da Repubblica. Anche la Lega conferma di non aver fatto alcuna dichiarazione di questo tipo.

DAZN, LA LEGA MINACCIA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Estratto dell'articolo di Aldo Fontanarosa per “la Repubblica”

La Lega Calcio ha prospettato a Dazn la risoluzione del contratto per i diritti di trasmissione della Serie A e B. Il colpo di cannone parte il 4 gennaio sera, a poche ore dal black out che ha funestato la visione di Inter-Napoli, nella penultima giornata del Campionato. In una dura lettera di contestazione, la Lega Calcio ricorda alla pay-tv gli obblighi che ha assunto alla firma del contratto per i diritti tv. […]

Per la Lega Calcio, i problemi del 4 gennaio 2023 sommati a quelli del 14 agosto 2022, prima giornata della stagione - configurano un possibile inadempimento contrattuale.

Pur di ricucire con la Lega Calcio e con il governo italiano, Dazn fa una mossa altrettanto forte. All’incontro di Roma con i ministri Urso e Abodi, manda il suo manager più importante: è l’israeliano Shay Segev, amministratore delegato del gruppo a livello mondiale.

Con lui, c’è l’indiano Sandeep Tiku, responsabile delle tecnologie (sempre a livello mondiale). Nella riunione al ministero, per la prima volta emerge il nome del responsabile del black out. È il gigante californiano Convivia, partner tecnologico di Dazn. La pay-tv conferma che rimborserà in automatico gli abbonati colpiti, per inizio febbraio. […]

