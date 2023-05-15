CI SCAPPA LA SORPRESONA AL FORO: ALCARAZ FUORI! SOTTO GLI OCCHI DI TOTTI E NOEMI L’UNGHERESE FABIAN MAROZSAN, NUMERO 135 DEL MONDO, GIOCA LA PARTITA PERFETTA ED ELIMINA LO SPAGNOLO CARLOS ALCARAZ (CON LA TESTA GIA' A PARIGI?) DA POCO TORNATO NUMERO 1 DEL RANKING ATP -  AGLI OTTAVI MAROZSAN AFFRONTERA’ CORIC – VIDEO

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alcaraz alcaraz totti e noemi si godono il match tra maroszan e alcaraz totti e noemi si godono il match tra maroszan e alcaraz

 

 

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UNA RETE A STELLE STRISCE – C'È PIÙ DI UNA RAGIONE GEOPOLITICA CHE SPINGE IL FONDO KKR NELLA TRATTIVA PER LA RETE UNICA DI TIM - IL FONDO AMERICANO HA OTTIME RELAZIONI COL GOVERNO DI WASHINGTON, IL DIPARTIMENTO DI STATO E LE PROPAGGINI USA IN EUROPA – IN ITALIA KKR PUÒ CONTARE SUL “SUPPORTO” DEL CAPO DI GABINETTO CAPUTI A PALAZZO CHIGI E DELL’EX MINISTRO GRILLI, ARRUOLATO DA JP MORGAN – LA SCELTA DI LABRIOLA SUGLI AMERICANI CHE NEL BREVE PERIODO SI PRENDONO LE RETI AFFIANCATI DA UN’ENTITÀ PUBBLICA E POI LE CEDONO DOPO AVER GUADAGNATO, RIFLETTE I MUTATI EQUILIBRI DEL GOVERNO. IL GUAIO È CHE A DECIDERE, ALLA FINE, È VIVENDI...

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MILAN SECRETS BY ADRIANO GALLIANI – GATTUSO CHIUSO A CHIAVE NELLA STANZA DELLE COPPE, ERDOGAN CHE LO SALVO’ A ISTANBUL E IL CAV CHE SI INCAZZO’ CON LUI E CAPELLO PER UNO 0-0 CON IL CELTA (“IL BEL GIOCO PRIMA DI TUTTO”) – MARINA BERLUSCONI FURIOSA PER L’ACQUISTO DI RUI COSTA, IL MANCATO INGAGGIO DI SARRI (“CAMBIAI IDEA QUANDO LESSI CHE AVEVA DICHIARATO: RENZI È ADDIRITTURA PEGGIO DI BERLUSCONI”) E RONALDO: “FACEVA LA SCARPETTA NEL VASSOIO DEGLI SPAGHETTI AL POMODORO. ANCELOTTI LO PRENDEVA IN GIRO: FENOMENO, ALMENO SAI CHI TI MARCA DOMANI? E LUI: IO NO, MA LUI SA CHE…” – L’INTERVISTA DA FAZIO

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AL CUORE SI COMANDA – NELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA È STATO ESEGUITO IL PRIMO TRAPIANTO AL MONDO DI UN CUORE CHE AVEVA CESSATO OGNI ATTIVITÀ DA 20 MINUTI – FINO AD OGGI IL “PRELIEVO” ERA EFFETTUATO SOLO PER MORTE CELEBRALE, CON L'ORGANO ANCORA IN ATTIVITÀ – L'OPERAZIONE  È STATA EFFETTUATA L’11 MAGGIO SU UN UOMO DI 46 ANNI, IL CUI DECORSO È REGOLARE – GINO GEROSA, DIRETTORE DELLA CARDIOCHIRURGIA PADOVANA: “È UN RISULTATO STRAORDINARIO, CHE PUO’ PORTARE A UN INCREMENTO DEL 30% NEL NUMERO DEI TRAPIANTI…”