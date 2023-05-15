WOW! ?
Fabian Marozsan wins an INCREDIBLE 6-3 first set against Carlos Alcaraz! #IBI23 pic.twitter.com/tE4CKjhUA3— Tennis TV (@TennisTV) May 15, 2023
alcaraz totti e noemi si godono il match tra maroszan e alcaraz
CI SCAPPA LA SORPRESONA AL FORO: ALCARAZ FUORI! SOTTO GLI OCCHI DI TOTTI E NOEMI L’UNGHERESE FABIAN MAROZSAN, NUMERO 135 DEL MONDO, GIOCA LA PARTITA PERFETTA ED ELIMINA LO SPAGNOLO CARLOS ALCARAZ (CON LA TESTA GIA' A PARIGI?) DA POCO TORNATO NUMERO 1 DEL RANKING ATP - AGLI OTTAVI MAROZSAN AFFRONTERA’ CORIC – VIDEO-
WOW! ?
Fabian Marozsan wins an INCREDIBLE 6-3 first set against Carlos Alcaraz! #IBI23 pic.twitter.com/tE4CKjhUA3— Tennis TV (@TennisTV) May 15, 2023
alcaraz totti e noemi si godono il match tra maroszan e alcaraz
“VIVO CON LA MIA RAGAZZA IN PORTOGALLO E CONSEGNO LE PIZZE” – ANNA LOU CASTOLDI, FIGLIA DI MORGAN E ASIA ARGENTO, RACCONTA IL SUO AMORE FLUIDO - "CI MANTENIAMO DA SOLE IN UN PICCOLO BORGO. ORMAI HO 21 ANNI E NON POSSO CHIEDERE I SOLDI AI GENITORI. MIA MADRE ME L'HA DETTO SUBITO. L’ITALIA SEMBRA SPINGERE LE MINORANZE E I 'DIVERSI' AD ANDARE ALTROVE. NON SO SE È IL VATICANO O ALTRO, MA C’È TANTISSIMA IGNORANZA...”
CHE TEMPO CHE FU! SALVINI AL VELENO SULL’ADDIO DI FABIO FAZIO ALLA RAI: "E’ STATA UNA SCELTA SUA, NON È UN AFFARE DI STATO. UN LIBERO CONDUTTORE HA ACCETTATO LIBERAMENTE UN'OFFERTA, CHE SPERO PER LUI SIA CONSISTENTE, DI UN'EMITTENTE TELEVISIVA PRIVATA. SIAMO IN DEMOCRAZIA, AUGURI E BUON LAVORO” - IL GOVERNATORE DELLA LIGURIA GIOVANNI TOTI: “LA POLITICA DOVREBBE STARE IL PIÙ POSSIBILE FUORI DALLE SCELTE EDITORIALI…”
UNA RETE A STELLE STRISCE – C'È PIÙ DI UNA RAGIONE GEOPOLITICA CHE SPINGE IL FONDO KKR NELLA TRATTIVA PER LA RETE UNICA DI TIM - IL FONDO AMERICANO HA OTTIME RELAZIONI COL GOVERNO DI WASHINGTON, IL DIPARTIMENTO DI STATO E LE PROPAGGINI USA IN EUROPA – IN ITALIA KKR PUÒ CONTARE SUL “SUPPORTO” DEL CAPO DI GABINETTO CAPUTI A PALAZZO CHIGI E DELL’EX MINISTRO GRILLI, ARRUOLATO DA JP MORGAN – LA SCELTA DI LABRIOLA SUGLI AMERICANI CHE NEL BREVE PERIODO SI PRENDONO LE RETI AFFIANCATI DA UN’ENTITÀ PUBBLICA E POI LE CEDONO DOPO AVER GUADAGNATO, RIFLETTE I MUTATI EQUILIBRI DEL GOVERNO. IL GUAIO È CHE A DECIDERE, ALLA FINE, È VIVENDI...
CHE BUDDHANATA! - UN UOMO DI 47 ANNI È STATO ARRESTATO ALL'AEROPORTO DI MALPENSA MENTRE STAVA PER IMBARCARE SU UN VOLO PER BANGKOK CON CIRCA 10 MILIONI DI EURO IN ECSTASY, PRESSATA PER CREARE STATUETTE A FORMA DI BUDDHA E DI ORSETTI - INSIEME AL NARCOTRAFFICANTE È STATO ARRESTATO UN ORAFO MILANESE, CHE ALL'INTERNO DEL PROPRIO LABORATORIO NASCONDEVA LA SOSTANZA INVENDUTA...
MILAN SECRETS BY ADRIANO GALLIANI – GATTUSO CHIUSO A CHIAVE NELLA STANZA DELLE COPPE, ERDOGAN CHE LO SALVO’ A ISTANBUL E IL CAV CHE SI INCAZZO’ CON LUI E CAPELLO PER UNO 0-0 CON IL CELTA (“IL BEL GIOCO PRIMA DI TUTTO”) – MARINA BERLUSCONI FURIOSA PER L’ACQUISTO DI RUI COSTA, IL MANCATO INGAGGIO DI SARRI (“CAMBIAI IDEA QUANDO LESSI CHE AVEVA DICHIARATO: RENZI È ADDIRITTURA PEGGIO DI BERLUSCONI”) E RONALDO: “FACEVA LA SCARPETTA NEL VASSOIO DEGLI SPAGHETTI AL POMODORO. ANCELOTTI LO PRENDEVA IN GIRO: FENOMENO, ALMENO SAI CHI TI MARCA DOMANI? E LUI: IO NO, MA LUI SA CHE…” – L’INTERVISTA DA FAZIO
CAFONAL GRANDI ZUCCHE – AL PARTY PER I 56 ANNI DI VALERIONA MARINI, IN UN RISTORANTE ARGENTINO A ROMA, È UN TRIONFO DI BISTECCONE E ZIZZONE – SFILANO PAMELA PRATI, MANILA NAZZARO E MILENA MICONI IN QUOTA “BAGAGLINO”, LA GNOCCHISSIMA STEFANIA ORLANDO, ANNA FALCHI, MANUELA ARCURI E LAURA FREDDI. E POI LE FINTE PRINCIPESSE SELASSIE, FEDERICO FASHION STYLE, GIUCAS CASELLA CON CAPELLO TINTO E BORSELLO AL COLLO (MA CHI SE CREDE D'ESSE, BERTINOTTI?)… – FOTO BY DI BACCO
CURIOSI DI SAPERE QUALI SONO LE ATTRAZIONI TURISTICHE PIÙ POPOLARI? LA RICERCA DI MUSEMENT, SULLA BASE DELLE RECENSIONI RICEVUTE DAI MONUMENTI SU GOOGLE, INCORONA LA FONTANA DI TREVI - RIMANIAMO A ROMA ANCHE PER IL SECONDO POSTO ASSEGNATO AL COLOSSEO - I FRANCESI DEVONO ACCONTENTARSI DEL TERZO GRADINO DEL PODIO GRAZIE ALLA TOUR EIFFEL… - LA TOP TEN
AL CUORE SI COMANDA – NELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA È STATO ESEGUITO IL PRIMO TRAPIANTO AL MONDO DI UN CUORE CHE AVEVA CESSATO OGNI ATTIVITÀ DA 20 MINUTI – FINO AD OGGI IL “PRELIEVO” ERA EFFETTUATO SOLO PER MORTE CELEBRALE, CON L'ORGANO ANCORA IN ATTIVITÀ – L'OPERAZIONE È STATA EFFETTUATA L’11 MAGGIO SU UN UOMO DI 46 ANNI, IL CUI DECORSO È REGOLARE – GINO GEROSA, DIRETTORE DELLA CARDIOCHIRURGIA PADOVANA: “È UN RISULTATO STRAORDINARIO, CHE PUO’ PORTARE A UN INCREMENTO DEL 30% NEL NUMERO DEI TRAPIANTI…”