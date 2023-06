CI SIAMO GIOCATI MATTEO BERRETTINI - ANCORA UN FORFAIT PER IL TENNISTA ROMANO CHE NON GIOCHERÀ NEANCHE L’ATP 500 DEL QUEEN’S, DOVE AVEVA VINTO LE ULTIME DUE EDIZIONI - SOLO POCHI GIORNI FA ERA RIENTRATO A STOCCARDA DOPO DUE MESI, MA ERA STATO BATTUTO NETTAMENTE DA SONEGO - ORA QUESTA RINUNCIA FA MALISSIMO: USCIRÀ DALLA TOP 30 DELLA CLASSIFICA MONDIALE, RISCHIANDO DI NON ESSERE…

Estratto dell'articolo di Marco Calabresi per www.corriere.it

matteo berrettini esce in lacrime dal campo a stoccarda 2

Ancora un forfait, di quelli che fanno malissimo. Matteo Berrettini non giocherà neanche l’Atp 500 del Queen’s, dove aveva vinto le ultime due edizioni. Soltanto pochi giorni fa era rientrato in campo dopo un’assenza di oltre due mesi (non giocava da metà aprile a Montecarlo, prima dell’infortunio agli addominali), aveva perso contro Lorenzo Sonego ed era uscito dal campo in erba di Stoccarda in lacrime.

[...]

Perdendo i punti ottenuti lo scorso anno con la doppia vittoria tra Stoccarda e il Queen’s, Berrettini uscirà dalla top 30 della classifica mondiale, rischiando anche di non essere testa di serie a Wimbledon, torneo che lo scorso anno fu costretto a saltare causa Covid. Ma già vederlo ai Championships al via il prossimo 3 luglio, visto come si sono messe le cose, sarebbe una buona notizia.

