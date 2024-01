CI SIAMO GIOCATI PURE IL “POCHO” LAVEZZI - IL RACCONTO SHOCK DI UNA GIORNALISTA: "ALLA FESTA SENTIVA DELLE VOCI E HA INIZIATO A FARSI MALE CON UN PAIO DI FORBICI” – L’AVVOCATO PARLA NIENTEMENO CHE DI UNA “ESPLOSIONE MISTICA” (“COMINCIÒ A GRIDARE LODI O RICHIESTE A DIO”). L'EX ATTACCANTE DEL NAPOLI, CHE HA UNA QUESTIONE GIUDIZIARIA APERTA CON LA SUA EX, ORA SAREBBE RICOVERATO IN UN CENTRO DI SALUTE MENTALE...

Non è un momento facile per Lavezzi. L'ex attaccante del Napoli, secondo quanto riportato dai media argentini, sarebbe ricoverato in un centro di salute mentale. Nelle ultime settimane si sono susseguite numerose notizie su Lavezzi, a partire da un presunto accoltellamento che sarebbe avvenuto nel corso di una festa, poi smentito dall'equipe medica che ha precisato che si è registrata solo la frattura della clavicola. La situazione dell'argentino è stata arricchita di nuovi elementi, a partire dai fatti accaduti lo scorso 20 dicembre.

Lavezzi e il racconto della festa: "Sentiva delle voci"

La giornalista Estefi Berardi ha rivelato: "All'improvviso Pocho è diventato molto nervoso, molto nervoso. Ha cominciato a sentire delle voci e ha pensato che venissero a cercarlo o che lo stessero inseguendo, e si è spaventato moltissimo. Si è spaventato così tanto ed è diventato così grave che ha afferrato un paio di forbici e ha iniziato a farsi male. Il fratello ha cercato di calmarlo, non ci sono stati litigi.

Lavezzi non è una persona piccola, quindi è finito per farsi male alla clavicola. El Pocho ha una questione giudiziaria con la sua ex, Natalia Lonbardo, e ha pensato che potesse essere lei a cercarlo".

"Lavezzi ha avuto una esplosione mistica"

Ad aggiungere ulteriori elementi è stato l'avvocato Lucas Bertero: "A Punta del Este decidono che la cosa migliore è portarlo a Buenos Aires con un aereo sanitario. Ma quando arrivano all'aeroporto ha un episodio simile, e in quelle condizioni non poteva andare perché era pericoloso anche per l'equipaggio , così lo sedano e lo portano a dormire. Ciò che ebbe fu come una specie di esplosione mistica. Cominciò a gridare lodi o richieste a Dio.

Le cose sono successe gradualmente, poi un giorno il figlio ha deciso di pubblicare una foto di Lavezzi che dorme come un bambino rannicchiato su una poltrona, che anche se non giudico affatto il figlio mi è sembrata una foto del tutto inutile". Bertero ha poi concluso: "La cosa positiva di questo ricovero dello scorso fine settimana è che Lavezzi è stato ricoverato di sua spontanea volontà . Che è stato lui a firmare il ricovero e questo potrebbe essere un passo importante per andare avanti".

