“LA MELANDRI HA DISTRUTTO PRIMA IL CINEMA E POI IL CALCIO” – DE LAURENTIIS SENZA FRENI A "TUTTI CONVOCATI" SU RADIO 24: “IL PROSSIMO BANDO DEI DIRITTI TV DELLA SERIE A PER IL TRIENNIO 2024-2027 È LA PIÙ GROSSA STRONZATA DEL MONDO. COME SI È PERMESSA LA MELANDRI CON UNA LEGGE DI MERDA A DIMINUIRE LA PRODUTTIVITÀ DEL CALCIO?” – L’ATTACCO A DAZN: "PARDO E’ NEMICO DELLA QUALITA’. LAVORA PER LA TV (DAZN) CHE MANDA IN ONDA IN RITARDO E CON UNA QUALITÀ SCARSISSIMA LE PARTITE DEL CAMPIONATO ITALIANO"