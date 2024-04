CI VOLEVA DE ROSSI: DOPO 2 ANNI LA ROMA TORNA A VINCERE IL DERBY! MANCINI DECIDE LA STRACITTADINA CON LA LAZIO: “SONO L’UOMO PIU’ FELICE DEL MONDO. SUL GOL HO PERSO I PANTALONCINI...” – POLEMICHE PER LA SUA ESULTANZA CON LA BANDIERA ANTI-LAZIO CON UN TOPO (VIDEO!) – SCINTILLE TRA DYBALA E GUENDOUZI: LA “JOYA” MOSTRA AL CENTROCAMPISTA TRANSALPINO I SUOI PARASTINCHI SU CUI C'È LA FOTO DELLA COPPA DEL MONDO VINTA DALL'ARGENTINA NEL 2022 PROPRIO CONTRO LA FRANCIA - SCONTRI TRA ULTRÀ VICINO ALLO STADIO OLIMPICO: 3 ARRESTI - VIDEO

Il solito derby della Capitale, viscerale, nervoso, tremendo e imperdibile: vince la Roma, 1-0 alla Lazio, decide il gol di Mancini al 42' del primo tempo (colpo di testa su corner di Dybala), a conclusione di una metà gara dominata dai giallorossi di Daniele De Rossi, che in attesa del Bologna si gode una vittoria emotivamente pesantissima e una notte a -2 dal quarto posto. Secondo tempo più equilibrato, nonostante un palo di El Shaarawy a metà frazione che poteva chiudere il match.

Annullato un gol a Kamada per fuorigioco (evidente), ultimo quarto di partita caratterizzato da tanto nervosismo e scintille a ripetizione: Guendouzi-Dybala, Pedro-Paredes e via così. Alla fine gli ammoniti saranno quattro, neanche troppi considerata la tensione. Il primo derby di Tudor da allenatore biancoceleste è amaro, condizionato da troppa timidezza nel primo tempo ed eccesso di foga nel secondo. Per la Roma, oltre al dolcissimo risultato, anche il ritorno in campo di Abraham dopo l'infortunio del giugno 2023

GUENDOUZI VS DYBALA

Scintille durante il derby tra Roma e Lazio. Guendouzi si invola sulla destra e Dybala con un intervento in scivolata la mette in calcio d'angolo. I due vanno a terra insieme e scatta la rissa con l'argentino che poi mostra i parastinchi al biancoceleste.

Roma-Lazio: perchè Dybala ha mostrato i parastinchi a Guendouzi

I due vanno testa a testa e volano gli insulti. Arrivano poi i compagni a dividerli. Quando i due si allontanano, Dybala mostra a Guendouzi i suoi parastinchi dove c'è la foto della Coppa del Mondo vinta dall'Argentina nel 2022 proprio contro la Francia. Il centrocampista biancoceleste. nella finale in Qatar, era in panchina con i francesi e ha visto l'Albiceleste dell'ex Juve vincere il Mondiale. Dybala in quella partita è entrato nel recupero dei supplementari al posto di Tagliafico per battere un rigore della lotteria decisiva: contro Lloris il trequartista non ha sbagliato. Poco prima il diverbio con Dybala, Guendouzi aveva litigato anche con Bove: il romanista era a riscaldarsi a bordocampo mentre il guardalinee annullava il gol di Kamada per fuorigioco

