UNA CARTA SEGRETA NELL’AFFARE MANDRAGORA METTE LA JUVE ANCORA PIU’ NEI GUAI NELL’INCHIESTA SULLE PLUSVALENZE - LA PROCURA DI TORINO INDAGA SU ACCORDI FUORI BILANCIO CON UDINESE E ATALANTA – PER "REPUBBLICA" (GIORNALE DEGLI ELKANN) I PM SOSPETTANO CHE I CLUB FOSSERO UTILIZZATI DALLA JUVE COME BANCHE PER FAR QUADRARE I CONTI. NEL MIRINO LA CESSIONE DI MANDRAGORA ALL’UDINESE DEL 2018 PER 20 MILIONI, CON POSSIBILITÀ DI RIACQUISTO UN ANNO DOPO. LE ALTRE SCRITTURE NON DEPOSITATE IN LEGA, RIGUARDANO DEBITI CON L’ATALANTA PER 14,5 MILIONI DI EURO NON MESSI A BILANCIO...