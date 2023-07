CIRO D'ARABIA! - CIRO IMMOBILE POTREBBE ESSERE IL PROSSIMO A SBARCARE NELLA "SAUDI PRO LEAGUE": L'ATTACCANTE AVREBBE RICEVUTO UN'OFFERTA DA 35 MILIONI PER UN BIENNALE (5 ALLA FIRMA, 20 IL PRIMO ANNO, 10 IL SECONDO) - IL PATRON DELLA LAZIO, CLAUDIO LOTITO, INDICA IL PREZZO: "SE SI PRESENTANO CON 10-20 MILIONI PER IL CARTELLINO, POSSONO TORNARE INDIETRO, ANCHE SE CIRO VOLESSE ANDARE. CON 50 MILIONI NE RIPARLIAMO…"

ciro immobile foto mezzelani gmt008

Da www.ilnapolista.it

C’è tensione alla Lazio, con Ciro Immobile che aspetta soltanto la formalizzazione dell’offerta dei sauditi per coglierla al volo, mentre Lotito non è disposto a cedere il suo attaccante per meno di 50 milioni. Oggi ne scrive Il Messaggero. Lotito ha avuto due proposte verbali dall’Arabia Saudita, una dall’Al-Wehda e una dall’Al-Shabab, ma non è ancora pervenuta alcuna proposta ufficiale alla Lazio. Il Messaggero scrive che Lotito non è disposto a lasciarlo andare a cuor leggero: Immobile è già l’attaccante più pagato della rosa, anche se vorrebbe un adeguamento dell’ingaggio. Lotito, insomma, chiude su entrambi i fronti. Ma per un’offerta da 50 milioni lascerebbe partire il suo attaccante per l’Arabia Saudita.

immobile

Il quotidiano romano scrive di un Immobile molto nervoso, che ieri ha litigato anche con i tifosi che gli chiedevano autografi e lo imploravano di restare in biancoceleste. E riporta le parole del presidente del club, Lotito.

lotito immobile

“Al-Wehda e Al-Shabab rimangono dietro l’angolo, Immobile non ha ancora deciso né può farlo senza la famosa proposta da 35 milioni (5 alla firma, 20 il primo anno, 10 il secondo) per iscritto. Era stata formulata a voce mentre era in vacanza a Ibiza, doveva arrivare al suo entourage entro sabato, ancora oggi non c’è nulla sul tavolo. Con questo ritardo, figuriamoci quando e se verrà recapitata quella alla società, per cui serve oltretutto il benestare del governo arabo. Atteso poi al varco da Lotito: «Con 50 milioni forse ne riparliamo. Se si presentano con 10-20 milioni per il cartellino, possono tornare indietro, anche se Ciro volesse andare da loro. E qui è già il più pagato». Eppure Immobile vorrebbe un adeguamento: lo ha avuto nel prolungamento Luis Alberto, poteva averlo Milinkovic con l’ultimo tentativo da quasi 6 milioni, anche lui pensa di meritarsi lo stesso trattamento, dopo aver sposato sempre e solo la Lazio”.

lazio juve immobile lotito immobile spezia lazio immobile spezia lazio ciro immobile foto mezzelani gmt009 ciro immobile foto mezzelani gmt007 ciro immobile foto mezzelani gmt035