CIRO AL BERSAGLIO - I TIFOSI DELLA LAZIO CONTESTANO CIRO IMMOBILE, CHE CONTRO IL BAYERN SI È MANGIATO UN'OCCASIONE CLAMOROSA - "ADDIO AI QUARTI PER COLPA SUA. È ORA CHE VAI IN ARABIA, BOLLITO, FINITO" - IL CAPITANO BIANCOCELESTE, MIGLIOR MARCATORE DEL CLUB CON 206 GOL, QUEST'ANNO HA SEGNATO 6 RETI IN CAMPIONATO, SOLO 2 DELLE QUALI SU AZIONE E IL SUO ADDIO A FINE STAGIONE SI FA SEMPRE PIU' CONCRETO - LE SUE "POLVERI BAGNATE" SONO UN PROBLEMA ANCHE PER SPALLETTI: A 3 MESI DALL'INZIO DI EURO 2024, ALL'ITALIA MANCA UN BOMBER…

Estratto dell'articolo di Al.Ab. per "il Messaggero"

ciro immobile

È così spietato il calcio. Un giorno sei re per 206 incredibili reti con la maglia della Lazio, quello dopo reietto per un maledetto gol divorato. Ci risiamo: insulti a Immobile su social e web per quell'occasione sciupata di testa a Monaco, che poteva cambiare la storia biancoceleste della Champions: «Ennesimo centro sbagliato dal pensionato. È ora che vai in Arabia, bollito, finito. Addio ai quarti per colpa sua, è stato bello finché è durato». […]

CERCASI NUOVO BOMBER

[…] Con 4 gol in 7 partite, aveva trascinato la Lazio agli ottavi di Champions, poi si è perso di nuovo. Fra Europa e Serie A, è a secco da quattro gare di seguito. […]

ciro immobile

Ormai ha 34 anni, un contratto sino al 2026, Immobile pensa all'addio come la scorsa estate, ma latitano le proposte sul tavolo: «Ho sbagliato a non andare in Arabia, sono rimasto per la Champions. La prossima volta ci penserò», ci aveva rivelato nell'intervista-sfogo di ottobre per qualche insulto social di troppo. Alla Lazio però non è mai arrivata un'offerta (nemmeno da 20-30 milioni) per il suo cartellino né a luglio né ad agosto. E questo rappresenta un problema serio anche per il futuro. Nessuno può e deve rimanere prigioniero di un passato glorioso.

lazio celtic immobile

Se non consideriamo i 4 rigori, in campionato Ciro ha segnato 2 reti e sfornato un assist in 23 partite (appena 7 da subentrato), ma in 1311'. […] A giugno servirà per forza un altro goleador: l'entourage di Immobile vorrebbe piazzarlo in Arabia e trasferire l'altro assistito Simeone a Formello. L'età che avanza però non assiste nessuno.

