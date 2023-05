3 mag 2023 15:50

CIRO, CHE TRANVATA! IN UN VIDEO LA POSSIBILE SVOLTA SUL CASO DELL’INCIDENTE DI CIRO IMMOBILE CON IL TRAM: I SEMAFORI DELLA PIAZZA IN PRATI NON SONO IN SINCRO - GLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE HANNO ACQUISITO LE IMMAGINI GIRATE DA UN TASSISTA CHE MOSTRANO IL MALFUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO: ORA SERVIRANNO NUOVE INDAGINI PER CAPIRE SE IL GIORNO DELL'INCIDENTE IL SEMAFORO ABBIA FATTO PASSARE TUTTI CON IL VERDE… - VIDEO