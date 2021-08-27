CLAMOROSO! CR7 TORNA ALLO UNITED: MENTRE IL CITY SI SFILA NELLA CORSA AL PORTOGHESE, SI RIAPRE LA PISTA DEL RITORNO AI "RED DEVILS" CHE HANNO OFFERTO UN BIENNALE A RONALDO - IL TECNICO DEL MANCHESTER UTD SOLSKJAER: "RONALDO E' UNA LEGGENDA. SE VUOLE IL MAN UNITED C'E'..."-
J-AX SPIANA SALMO: “SONO D'ACCORDO CON LE CRITICHE CHE GLI HA FATTO FEDEZ. CAPISCO LA RABBIA PER COME È STATO TRATTATO IL MONDO DELLA MUSICA DAL VIVO, MA QUESTO MODO DI CONTESTARE NON È GIUSTO" - "DOPO AVER AVUTO IL COVID PESANTE HO PERSO 8 CHILI, MI SONO MESSO A PREGARE DIO E HO SVILUPPATO UN DISPREZZO PROFONDO PER I NO VAX" – LA TV, IL SINDACO DI MILANO (“VOTERÒ E POI TIRERÒ LA CATENELLA, COME FANTOZZI”) E IL POLITICAMENTE CORRETTO: “OGGI UN FILM COME CHI HA INCASTRATO ROGER RABBIT, NON SI POTREBBE FARE” – VIDEO
LA PRESIDENZA BIDEN, DOPO APPENA 7 MESI FA, STA SVANENDO COME UN PROFUMO SCADENTE: SE VUOLE SOPRAVVIVERE, DEVE SOLO PENSARE A COME VENDICARE I 13 MILITARI USA UCCISI - TRANNE PAOLO MIELI, TUTTI SOTTOLINEANO IL VIZIO AMERICANO DI NON FIDARSI DEI LEADER EUROPEI - A QUESTO PUNTO, BIDEN NON PUÒ NEMMENO PENSARE DI NON PARTECIPARE AL G20 STRAORDINARIO SULL’AFGHANISTAN. ORA DRAGHI ATTENDE IL VIA LIBERA CINESE DI XI JINPING - E’ INCREDIBILE COME NESSUN GIORNALONE, TRA UN PEZZO E UNA FOTO DEDICATO AL CONSOLE TOMMASO CLAUDI, IN CUI SALVA UN BIMBO AFGHANO, ABBIA CENSURATO LA DECISIONE DELLA FARNESINA DI FAR RITORNARE CON IL PRIMO VOLO MILITARE (SIC), L’AMBASCIATORE ITALIANO A KABUL, VITTORIO SANDALLI. DI SOLITO, L’ULTIMO A PARTIRE E' IL DIPLOMATICO…
CAFONALINO - PALAMARA FRESCO DI RADIAZIONE DALLA MAGISTRATURA (E DI CANDIDATURA) PRESENTA IL SUO LIBRO-DENUNCIA "IL SISTEMA" INSIEME A CICCHITTO ALLA CASA DEL CINEMA DI VILLA BORGHESE A ROMA - L'EX DEPUTATO: "IL PCI-PDS-DS HA CREATO UN SISTEMA PER TENERE IN PUGNO LA POLITICA ITALIANA, DETERMINANDO QUESTA O QUELLA INCHIESTA" - PRESENTI CLAUDIO BRACHINO, MONSIGNOR ALEARDO DI GIACOMO, MASSIMILIANO BUZZANCA, MARIASTELLA GIORLANDINO E… - FOTO
C’ERA UNA VOLTA FORMENTERA – NELL’ULTIMO ANNO L’ISOLA DELLE BALEARI, CHE ERA DIVENTATA UNA “COLONIA” DE' NOANTRI, HA PATITO LA CHIUSURA DELLE FRONTIERE - MA SE GLI ITALIANI LATITANO, NELL’ISOLA STANNO TORNANDO GLI SPAGNOLI (CHE LA EVITAVANO PERCHÉ ERA UNA DEPANDANCE TRICOLORE) - LA NOVITA'? A FORMENTERA RITORNANO I NUDISTI...
IPOCONDRIACI DI TUTTO IL MONDO, UNITEVI: C'È UN NUOVO TEST PER VOI E PER LE VOSTRE ANSIE! – MELANIA RIZZOLI: “LA WHOLE BODY DIFFUSION (DWB) È UNA RISONANZA MAGNETICA DI TUTTO IL CORPO, SENZA RADIAZIONI, SENZA NECESSITÀ DI MEZZO DI CONTRASTO, ED ASSOLUTAMENTE SICURA, CHE NEL TEMPO DI TRENTA MINUTI, IN UNA SOLA SEDUTA, È IN GRADO DI EFFETTUARE UNO SCREENING COMPLETO DELL'INTERO CORPO, DAL VERTICE DEL CRANIO FINO AGLI ALLUCI, E DI RIVELARE SE SIETE IN BUONA SALUTE ED ESENTI DA PATOLOGIE TUMORALI, OPPURE DI..."