CLAMOROSO! CR7 TORNA ALLO UNITED: MENTRE IL CITY SI SFILA NELLA CORSA AL PORTOGHESE, SI RIAPRE LA PISTA DEL RITORNO AI "RED DEVILS" CHE HANNO OFFERTO UN BIENNALE A RONALDO - IL TECNICO DEL MANCHESTER UTD SOLSKJAER: "RONALDO E' UNA LEGGENDA. SE VUOLE IL MAN UNITED C'E'..."

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cr7 manchester united cr7 manchester united

Ribaltone a sorpresa nel futuro di Cristiano Ronaldo, anticipato in parte all’ora di pranzo dalle dichiarazioni di Guardiola, allenatore del City, e di Solskjaer, tecnico dello United: nel derby di mercato di Manchester, i Citizens, come riportano molti media inglese tra cui la Bbc, si sfilano dall’affare CR7 nelle ore in cui i Red Devils lavorano a un ritorno del portoghese, diventato grande nei sei anni a Old Trafford dal 2003 al 2009.

 

 

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J-AX SPIANA SALMO: SONO D'ACCORDO CON LE CRITICHE CHE GLI HA FATTO FEDEZ. CAPISCO LA RABBIA PER COME È STATO TRATTATO IL MONDO DELLA MUSICA DAL VIVO, MA QUESTO MODO DI CONTESTARE NON È GIUSTO" - "DOPO AVER AVUTO IL COVID PESANTE HO PERSO 8 CHILI, MI SONO MESSO A PREGARE DIO E HO SVILUPPATO UN DISPREZZO PROFONDO PER I NO VAX" – LA TV, IL SINDACO DI MILANO (“VOTERÒ E POI TIRERÒ LA CATENELLA, COME FANTOZZI”) E IL POLITICAMENTE CORRETTO: “OGGI UN FILM COME CHI HA INCASTRATO ROGER RABBIT, NON SI POTREBBE FARE” – VIDEO

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LA PRESIDENZA BIDEN, DOPO APPENA 7 MESI FA, STA SVANENDO COME UN PROFUMO SCADENTE: SE VUOLE SOPRAVVIVERE, DEVE SOLO PENSARE A COME VENDICARE I 13 MILITARI USA UCCISI -  TRANNE PAOLO MIELI, TUTTI SOTTOLINEANO IL VIZIO AMERICANO DI NON FIDARSI DEI LEADER EUROPEI - A QUESTO PUNTO, BIDEN NON PUÒ NEMMENO PENSARE DI NON PARTECIPARE AL G20 STRAORDINARIO SULL’AFGHANISTAN. ORA DRAGHI ATTENDE IL VIA LIBERA CINESE DI XI JINPING - E’ INCREDIBILE COME NESSUN GIORNALONE, TRA UN PEZZO E UNA FOTO DEDICATO AL CONSOLE TOMMASO CLAUDI, IN CUI SALVA UN BIMBO AFGHANOABBIA CENSURATO LA DECISIONE DELLA FARNESINA DI FAR RITORNARE CON IL PRIMO VOLO MILITARE (SIC), L’AMBASCIATORE ITALIANO A KABUL, VITTORIO SANDALLI. DI SOLITO, L’ULTIMO A PARTIRE E' IL DIPLOMATICO…

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IPOCONDRIACI DI TUTTO IL MONDO, UNITEVI: C'È UN NUOVO TEST PER VOI E PER LE VOSTRE ANSIE! – MELANIA RIZZOLI: “LA WHOLE BODY DIFFUSION (DWB) È UNA RISONANZA MAGNETICA DI TUTTO IL CORPO, SENZA RADIAZIONI, SENZA NECESSITÀ DI MEZZO DI CONTRASTO, ED ASSOLUTAMENTE SICURA, CHE NEL TEMPO DI TRENTA MINUTI, IN UNA SOLA SEDUTA, È IN GRADO DI EFFETTUARE UNO SCREENING COMPLETO DELL'INTERO CORPO, DAL VERTICE DEL CRANIO FINO AGLI ALLUCI, E DI RIVELARE SE SIETE IN BUONA SALUTE ED ESENTI DA PATOLOGIE TUMORALI, OPPURE DI..."