CLAMOROSO! NAPOLI E FIORENTINA MINACCIANO DI NON PARTECIPARE ALLA SUPERCOPPA 2024 E RISCHIANO UNA PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA - IL PRESIDENTE DEL CLUB PARTENOPEO, AURELIO DE LAURENTIIS, AVEVA SOLLEVATO DUBBI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL TORNEO A RIAD (CHE SI DISPUTERÀ TRA IL 21 E 25 GENNAIO CON IL NUOVO FORMAT DELLE "FINAL FOUR") E HA CHIESTO DI DISPUTARE LE PARTITE IN ITALIA - IL PATRON VIOLA, ROCCO COMMISSO SI È ACCODATO MA LA LEGA SERIE A SI È OPPOSTA ALLA RICHIESTA, ANCHE PERCHE' I CONTRATTI SONO STATI GIÀ FIRMATI E I SAUDITI POTREBBERO...

Il Napoli e la Fiorentina (che si è accodata ai partenopei) potrebbero non partecipare alla prossima edizione della Supercoppa italiana 2024 che si disputerà tra il 21-22 (semifinali) e 25 gennaio (finale) a Riyadh, in Arabia Saudita, e con la nuova formula della Final Four.

Una bel pasticcio […]Napoli-Fioretina è la gara inaugurale; […]i contratti sono stati già firmati (c'è una torta di 23 milioni di euro sul tavolo), e le conseguenze di un intoppo del genere potrebbero anche generare una sorta di casus belli a livello legale (la controparte saudita potrebbe anche decidere di impugnare l'accordo con tutto quel che ne conseguirebbe a livello di contenzioso economico); perché, come indicato nella procedura riservata agli operatori dell'informazione (qui il documento ufficiale), […]

Perché Napoli e Fiorentina hanno manifestato forti perplessità

Quali sono le obiezioni sollevate? Calendario ingolfato tra Coppe (gli eventuali ottavi di Champions sono in programma a metà febbraio) e campionato; difficoltà logistiche legate alla tempistica dei viaggi; preoccupazione crescente per la situazione in Medio Oriente, a causa del conflitto in Israele. Ragioni per le quali il Napoli avrebbe chiesto lo spostamento dell'evento in Italia. […]

La Lega Serie A ha già pronta la soluzione eventuale

La Lega Serie A (come riportato dalla Gazzetta dello Sport) ha nel cassetto un ‘piano b' pronto per evitare di farsi trovare spiazzata dopo la situazione di momentaneo imbarazzo e sorpresa venutasi a creare in Assemblea: le caselle mancanti sarebbero colmate con il reclutamento di Milan e Atalanta (rispettivamente 4ª e 5ª classificata dello scorso campionato) che andrebbero ad aggiungersi all'Inter (detentrice della Coppa Italia) e alla Lazio (2ª classificata).

Cosa rischiano azzurri e viola in caso di forfait volontario

Un'ipotesi da mettere in atto solo in caso di forfait clamoroso da parte dei campioni d'Italia e dell'altra finalista di Coppa Italia e che avrebbe strascichi disciplinari dolorosi per le società reticenti. Quali? Oltre alle sanzioni economiche, al rischio di ritrovarsi a dirimere controversie in tribunale (la Lega Serie A potrebbe anche decidere di citarle per danni qualora ve ne fossero gli estremi) c'è anche il pericolo di scontare penalizzazioni in classifica. Motivo per il quale in molti credono che il caso rientrerà abbastanza facilmente.

