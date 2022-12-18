kylian mbappe francia argentina 5
CLAMOROSO IN QATAR! IN DUE MINUTI, LA FRANCIA PAREGGIA: DOPPIETTA DI MBAPPE'. LA PRIMA RETE SU RIGORE, L'ALTRO GOL CON UNA PERLA DOPO UN RECUPERO DI COMAN SU MESSI. DOPO L'USCITA DAL CAMPO DI DI MARIA, L'ARGENTINA HA SMESSO DI GIOCARE...-
CRONACHETTE ROMANE - PAOLO BONOLIS, OSPITE NEL SALOTTO DI FABIO FAZIO A “CHE TEMPO CHE FA” RACCONTA UNA STORIELLA DEGNA DEL MIGLIOR GIGI PROIETTI: "L’ALTRO GIORNO ERO IN VIA DELLA FARNESINA. C’ERA UNA MACCHINA FERMA DAVANTI A ME IN ATTESA CHE UN SIGNORE ATTRAVERSASSE LA STRADA. INVECE CHE SULLE STRISCE, L’UOMO SI MUOVEVA IN DIAGONALE. E L’AUTOMOBILISTA: “AHÒ, GUARDA CHE…” – VIDEO
“DOBBIAMO ESSERE PRONTI ALLA RICONQUISTARE LA CRIMEA” – ZELENSKY PUNTA A RIPRENDERSI LA PENISOLA, SOTTO IL CONTROLLO RUSSO DAL 2014: “L'OPERAZIONE IN SÉ NON È ANCORA INIZIATA. QUANDO INIZIERÀ, LO SENTIRETE SICURAMENTE...LA RICONQUISTA INIZIA SEMPRE CON IL DESIDERIO. CREDO CHE CI SIA UN INIZIO - DOBBIAMO INTRODURRE UN TRIBUNALE INTERNAZIONALE PER COLORO CHE HANNO PROVOCATO LA GUERRA E VORREMMO CHE LA MAGGIOR PARTE DEI PAESI DEL MONDO SOSTENESSE QUESTA RISOLUZIONE…”
L’UTILE A ME, IL DILETTEVOLE PURE, AI DIPENDENTI UN CETRIOLO - A GOLDMAN SACHS CON 3 MILIARDI DI UTILI PREPARANO QUATTROMILA LICENZIAMENTI – NEL 2021, CON LE VACCHE GRASSE POST-COVID, LA BANCA HA ASSUNTO MIGLIAIA DI PERSONE PROMETTENDO BONUS E STIPENDI STELLARI – MA ORA L’INFLAZIONE E L’AUMENTO DEI TASSI HANNO FATTO CALARE I PROFITTI A “SOLI” 3 MILIARDI - ALTRE BANCHE STANNO FACENDO LO STESSO, COME MORGAN STANLEY CHE HA TAGLIATO 1.600 POSTI – E’ IL CAPITALISMO AMERICANO: I DIPENDENTI SONO CARNE DA MACELLO…
ALTRO CHE PARADISO MULTIETNICO: L’OLANDA HA MOLTI PROBLEMI CON L’INTEGRAZIONE - DIETRO ALLA FACCIATA INCLUSIVA DI AMSTERDAM, SI NASCONDONO EMARGINAZIONE ECONOMICA E PROBLEMI DI SICUREZZA – UNA SERIE DI OMICIDI COMMESSI DA ESTREMISTI ISLAMICI E L’ENTRATA IN PARLAMENTO DEL PARTITO “DENK”, ACCUSATO DI ESSERE UNO STRUMENTO DELLA POLITICA TURCA, HANNO ALIMENTATO L’ISLAMOFOBIA E...
E' FINITA! 'GANAMOS!' 'GRACIAS PULGA MESSI!' – PARTONO I FESTEGGIAMENTI IN ARGENTINA IN ARGENTINA PER LA VITTORIA DELLA COPPA DEL MONDO DA PARTE DELLA SELECCION - A BUENOS AIRES LA GENTE SCOPPIA IN LACRIME IN STRADA – LA PREMIAZIONE: ENZO FERNANDEZ MIGLIOR GIOVANE EMILIANO MARTINEZ MIGLIOR PORTIERE, MBAPPE CAPOCANNONIERE E MESSI MIGLIOR GIOCATORE… - VIDEO
CAFONALINO DYLANIANO – AL MAXXI ARRIVA LA MOSTRA “RETROSPECTRUM”, CHE CELEBRA IL GENIO DI BOB DYLAN AL DI LÀ DELLA MUSICA. OLTRE CENTO LAVORI DI FRA DIPINTI, DISEGNI, SCULTURE, SCELTI DAL CURATORE SHAI BAITEL – DEBUTTO DA PADRONE DI CASA DEL NEOPRESIDENTE ALESSANDRO GIULI. AVVISTATI ANCHE CARLO FELTRINELLI, LAURA DELLI COLLI, LORENZA FOSCHINI E MARCO MOLENDINI…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
SVACCATI PER LE FESTE – TRA PANETTONI, TORRONE, BRINDISI E SCORPACCIATE VARIE, CHI SI ABBUFFA TROPPO DURANTE IL PERIODO NATALIZIO POTREBBE TROVARSI SULLA BILANCIA FINO 5 CHILI IN ECCESSO – IL PROBLEMA È LA DISPONIBILITÀ DI DOLCI E SCHIFEZZE VARIE IN GIRO PER CASA, MA CI SONO ANCHE DEI FATTORI PSICOLOGICI A GIOCARE LA LORO PARTE – PER CERCARE DI CONTENERE L’APPETITO DA NATALE ALLA BEFANA, BASTA SEGUIRE ALCUNI SEMPLICI TRUCCHETTI...