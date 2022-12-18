CLAMOROSO IN QATAR! IN DUE MINUTI, LA FRANCIA PAREGGIA: DOPPIETTA DI MBAPPE'. LA PRIMA RETE SU RIGORE, L'ALTRO GOL CON UNA PERLA DOPO UN RECUPERO DI COMAN SU MESSI. DOPO L'USCITA DAL CAMPO DI DI MARIA, L'ARGENTINA HA SMESSO DI GIOCARE...

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L’UTILE A ME, IL DILETTEVOLE PURE, AI DIPENDENTI UN CETRIOLO - A GOLDMAN SACHS CON 3 MILIARDI DI UTILI PREPARANO QUATTROMILA LICENZIAMENTI – NEL 2021, CON LE VACCHE GRASSE POST-COVID, LA BANCA HA ASSUNTO MIGLIAIA DI PERSONE PROMETTENDO BONUS E STIPENDI STELLARI – MA ORA L’INFLAZIONE E L’AUMENTO DEI TASSI HANNO FATTO CALARE I PROFITTI A “SOLI” 3 MILIARDI - ALTRE BANCHE STANNO FACENDO LO STESSO, COME MORGAN STANLEY CHE HA TAGLIATO 1.600 POSTI – E’ IL CAPITALISMO AMERICANO: I DIPENDENTI SONO CARNE DA MACELLO…

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