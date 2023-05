COLPO GROSSO! - FABIO GROSSO RIPORTA IL FROSINONE IN SERIE A DOPO QUATTRO ANNI: DECISIVA LA VITTORIA SULLA REGGINA DI PIPPO INZAGHI - IL CLUB CIOCIARO HA DOMINATO IL CAMPIONATO CONQUISTANDO LA PROMOZIONE CON TRE TURNI DI ANTICIPO - GROSSO E' UNO DEI POCHI DELLA GENERAZIONE CAMPIONE DEL MONDO 2006, INSIEME A GILARDINO, A FAR BENE ANCHE DA ALLENATORE. GLI ALTRI, DA PIRLO A GATTUSO, DA NESTA A CANNAVARO, FINORA HANNO ZOPPICATO... - VIDEO

Frosinone are back in Serie A and the Stadio Benito Stirpe was draped in yellow and blue ??pic.twitter.com/42EWsjmlHP — Get Italian Football News (@_GIFN) May 1, 2023

VIDEO - IL DISCORSO DI FABIO GROSSO DOPO LA PROMOZIONE DEL FROSINONE https://sport.sky.it/calcio/serie-b/2023/05/01/frosinone-grosso-discorso-squadra-spogliatoio-video

Estratto dell'articolo di Gregorio Spigno per www.corriere.it

fabio grosso 3

Sudata, meritata, conquistata (quasi) al termine di un campionato largamente condotto da prima della classe: dopo la delusione arrivata nella stagione 2020 — con l’eliminazione in finale play-off per mano dello Spezia —, a quattro anni di distanza il Frosinone riconquista ufficialmente la serie A. Sono infatti dieci le lunghezze dal Bari terzo in classifica, ormai aritmeticamente seminato a sole tre giornate dal termine del campionato. Decisivo il 3-1 netto rifilato dalla squadra di Fabio Grosso a quella di Pippo Inzaghi, in una sfida tra ex campioni del mondo mai realmente in discussione.

festa promozione frosinone 1

Al 31’ Borrelli fa esplodere lo Stirpe, poi una follia di Cionek spiana la strada ai gialloblù: ad appena 10’ di distanza dall’1-0, in area Reggina il difensore polacco colpisce al volto Caso a palla lontana, di fatto costringendo l’arbitro Prontera ad indicare il dischetto ed estrarre il cartellino rosso. Implacabile Insigne per il 2-0 che già nel primo tempo indirizza pesantemente la gara. La promozione è una questione di minuti. Eppure la Reggina la riapre in avvio di ripresa con un gol di Hernani. Le speranze di rimonta tornano a zero quando 5’ più tardi Caso trova il 3-1. Il countdown si riduce a poco più di mezz’ora. Al termine via i tappi dalle bottiglie, comincia la festa. Il Frosinone è tornato in Serie A.

festa promozione frosinone 4

Il ritorno in serie A del Frosinone arriva quasi esattamente 4 anni dopo la retrocessione: era il 5 maggio 2019 quando un 2-2 contro il Sassuolo decretò il ritorno in serie B dei gialloblù.

Gioia da parte di tutti i tifosi del Frosinone al fischio finale[…]

festa promozione frosinone 8