Carlo Macrì per corriere.it

Capelli biondo platino, camicia nera a pois, jeans. A sorpresa Isabella Internò, imputata di concorso in omicidio al processo per la morte del suo ex fidanzato, il calciatore del Cosenza Denis Bergamini, si è presentata in aula, arrivando da un’uscita secondaria. Nessuna dichiarazione da parte sua, così come nulla hanno detto i suoi avvocati.

La prima udienza del processo è volata via tra eccezioni della difesa (respinte dalla Corte d’Assise di Cosenza) e l’acquisizione della lista dei testimoni, oltre 220. L’udienza di lunedì si è caratterizzata anche per una presa di posizione molto energica dell’avvocato della Internò nei confronti dell’avvocato di parte civile Fabio Anselmi, in passato difensore della sorella di Stefano Cucchi.

Vietate le telecamere e fotografi

Il penalista ferrarese è stato interrotto bruscamente dall’avvocato Pugliese, allorquando il legale dei Bergamini ha parlato di analogie tra il caso Bergamini e Cucchi. In particolare l’avvocato Anselmi ha evidenziato come una relazione del professor Masciocchi da lui commissionata per stabilire l’entità delle fratture subite da Stefano Cucchi, sia poi stata fatta propria dai pubblici ministeri titolari dell’indagine.

Stessa cosa è avvenuta con la relazione del professor Nicolas Zenghero, sempre chiesta dall’avvocato Anselmi, per accertare le lesioni sul corpo di Denis e anche questa finita per essere fatta propria dalla procura di Castrovillari che ha riaperto il caso sulla morte del calciatore, dopo le insistenze dei familiari. Per decisioni della Corte le udienze del processo, che dovrà accertare la verità sulla morte di Bergamini, saranno vietate a telecamere e fotografi.

Uscita da una porta secondaria

L’imputata Internò lunedì non si è mai mossa dai banchi della prima fila, attorniata dai suoi legali. Anche alla fine dell’udienza l’ex fidanzata del giocatore ha lasciato l’aula allontanandosi da una porta secondaria e dribblando giornalisti e cineoperatori che hanno invano cercato di raggiungerla. La Internò è andata via in macchina coprendosi il volto con le mani. La prossima udienza è prevista per il 25 novembre. In questo processo la donna è l’unica imputata.

Dopo la riesumazione del cadavere di Bergamini e le attività medico-scientifiche sul corpo, 31 anni dopo le perizie dei consulenti della procura hanno accertato che il calciatore è stato ucciso, probabilmente soffocato con una busta di plastica e poi «adagiato sull’asfalto a pancia in su». Non si è trattato quindi di suicidio (ascolta il podcast) come ha sempre sostenuto l’ex fidanzata. In questo processo è uscito di scena Raffaele Pisano, l’autista del camion che la sera del 18 novembre del 1989 raccontò di aver investito Denis perchè non era riuscito a frenare e di averlo trascinato «per una cinquantina di metri». Il camionista disse inoltre che quell’uomo si era buttato volontariamente sotto le ruote del mezzo.

